Наташа Королева готовится познакомить сына с дочерью, рожденной от суррогатной матери

Со слов Наташи Королевой, родные поначалу бурно отреагировали на новость о внебрачной дочери, но позже сын Архип даже обрадовался, что у него теперь оказывается есть сестра.





«Семья на то и есть семья, чтобы любить и понимать! Мое решение приняли. Все-таки это благое дело – на Планете появился еще один человечек, член нашей семьи. Для многих это конечно очень необычный способ, нетривиальный. Но скоро это уже никого не будет удивлять. Дома новость все восприняли нормально, никаких сцен и разбирательств не было. Архип даже обрадовался, что теперь у него есть младшая сестра!», - призналась 48-летняя исполнительница хита «Желтые тюльпаны».

Сын Архип уже познакомился с сестрой по видеосвязи, а в скором времени полетит к ней знакомиться лично.

«Думаю, в скором времени полетим знакомиться лично. Найдем время и возможность и полетим на некоторое время погостить в Америке. Онлайн мы регулярно общаемся, но хочется побыть и пообщаться очно», - рассказала о будущих планах певица.

А сегодня, 10 декабря сыну Архипу исполнилось 19 лет. Наследник звезды уже около года встречается с девушкой по имени Мелисса и по заявлению его звездной мамы, она не планирует брать на себя вопрос содержания двух молодых людей.

«Я из тех родителей, которые считают, что дети сами себе все должны зарабатывать. Тогда это все и ценится по-другому. Так поступать наиболее правильно. А, когда тебе все преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой, то это неправильно!», - объяснила свою точку зрения артистка.