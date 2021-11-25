«Почта России» требует надевать защитные маски, но Лера Кудрявцева этим возмущена!
25.11.2021 18:10 / Шоу-бизнес / Прочли: 697 человек
Еще в начале 2021 года телеведущая Лера Кудрявцева заболела, подхватив COVID-19. Со слов самой блондинки, болезнь протекала крайне тяжело, что даже по выздоровлению она долго ощущала упадок сил. После болезни она еще долго испытывала «постковидные» симптомы, но требованием носить защитную маску в общественных местах – она все равно возмущена!
50-летняя Лера Кудрявцева рассказала о неприятной истории, которая сегодня с ней произошла в одном из отделений почты. Ведущая призналась, что обычно она носит индивидуальное средство защиты, но в этот раз – решила отказаться одевать маску. Сотрудники почты сразу же заявили, что в таком случае – вынуждены отказать в обслуживании телевизионной звезды.
«Я так ничего и не поняла! Посылку и письмо мне так и не отдали, послали меня идти лесом и сказали «хайпиться» на своем телевидении. Честно говоря, я и не собиралась так себя вести, но что-то с утра прям навеяло!», - рассказала Лера.
Стоит отметить, ведущая на телеканале НТВ не держит зла на работников «Почты России»:
«Я просто попросила показать документ, согласно которому они не выдают посылку человеку, отказывающему надевать маску в помещении. Сотрудник почты мне принесла указ мэра Москвы, я его читала полчаса, но ни строчки об этом не нашла. Разговаривала я спокойно, тон не повышала, не грубила. Сотрудница, понимая о том, что в документе нет такой информации, сама взяла телефон и начала снимать, проговаривая о том, что мол: «Лера Кудрявцева пришла «похайпиться» на почту! У нас заработная плата 30 тысяч рублей, мы законы не пишем». Я-то это понимаю, но речь была не об этом».
Сама же звезда с сочувствием относится к персоналу, который вынужден требовать соблюдать меры безопасности:
«Ну надевайте маску! Сука, будьте стадом!», - возмутилась Кудрявцева.
«Я-то ношу маску, но меня заставлять не нужно. Никто не имеет право меня заставлять. Я хожу в маске, берегу пожилых людей, но это мое личное желание. Не пишите мне фигни: «Надевать маску», буду надевать, когда захочу –, не бесите меня!»
Напомним, еще с прошлого года в Москве введен масочный режим в связи с пандемией COVID-19. Защитную маску необходимо надевать во всех местах массового скопления людей: магазины, почта, аптека, общественный транспорт и т.д. За отсутствие индивидуального средства защиты (маски) гражданам России грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.
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