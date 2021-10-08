Лакхимпур Хери: сын министра Индии уклоняется от допроса в полиции





Ашиша Мишра вызвали через шесть дней после того, как его обвинили в нападении, в результате которого погибли восемь человек.





Автомобиль, связанный с его отцом, младшим министром по делам семьи Аджай Мишра, врезался в протестующих фермеров в штате Уттар-Прадеш в воскресенье, в результате чего погибли четыре человека.





Фермеры утверждали, что за нападением стоял Ашиш Мишра, но Мишры отрицали это обвинение.





Затем разъяренная толпа забила до смерти троих мужчин в машине, включая водителя. Журналист также погиб в результате насилия.





Полиция арестовала двух мужчин в связи с инцидентом в четверг через несколько часов после того, как Верховный суд запросил отчет о расследовании. Государственные чиновники также назначили судью в отставке главой комиссии, которая расследует это нападение.





Но в пятницу суд высшей инстанции заявил, что они «не удовлетворены шагами, предпринятыми правительством штата», и спросил полицию, почему сын министра не был арестован, когда его обвинили в серьезном преступлении, таком как убийство.





Председатель Верховного суда Н.В. Рамана заявил, что суд также не одобрил создание специальной следственной группы при правительстве штата, поскольку «все члены комиссии - местные офицеры».





Его комментарии прозвучали во время слушания дела в суде после того, как два юриста из Уттар-Прадеша написали главному судье с просьбой провести федеральное расследование инцидента.





В заявлении не содержится подробностей о том, где произошел инцидент или о количестве пострадавших, говорится только о том, что травмы не являются «опасными для жизни».