Ашиш Мишра: сын министра Индии арестован за насилие в Лакхимпур





Автомобиль, связанный с его отцом, младшим министром по делам семьи Аджаем Мишрой, врезался в протестующих фермеров в штате Уттар-Прадеш, убив четырех мужчин.

Фермеры утверждали, что за нападением стоял Ашиш Мишра, но Мишры отвергли это обвинение.

Затем разъяренная толпа забила до смерти троих мужчин в машине, включая водителя. Журналист также погиб в результате насилия.

Полиция арестовала Ашиша Мишру поздно вечером в субботу после более чем 12-часового допроса. Ему сказали явиться в полицию для допроса в пятницу, но он не явился.

«Мы заключаем Ашиша Мишру под стражу. Он не участвовал в расследовании», - сказал агентству Рейтер заместитель генерального инспектора Упендра Агарвал.

Полиция арестовала двух других мужчин в связи с инцидентом в четверг через несколько часов после того, как Верховный суд попросил правительство штата подать отчет о расследовании. Государственные чиновники также назначили судью в отставке главой комиссии, которая расследует это нападение.

Но в пятницу суд высшей инстанции заявил, что они «не удовлетворены шагами, предпринятыми правительством штата», и спросил полицию, почему сын министра не арестован, когда его обвинили в столь серьезном преступлении, таком как убийство.

Председатель Верховного суда Н.В. Рамана заявил, что суд также не одобрил создание специальной следственной группы правительством штата, поскольку «все члены комиссии - местные офицеры».

Его комментарии прозвучали во время слушания дела в суде после того, как два юриста из Уттар-Прадеша написали главному судье с просьбой провести федеральное расследование инцидента.



