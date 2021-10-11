Ашиш Мишра: сын министра Индии арестован за насилие в Лакхимпур
11.10.2021 10:26 / Криминал / Прочли: 766 человек
Сын индийского федерального министра арестован через шесть дней после того, как его обвинили в инциденте, в результате которого погибли восемь человек.Ашиш Мишра отправлен под стражу на 14 суток.
Автомобиль, связанный с его отцом, младшим министром по делам семьи Аджаем Мишрой, врезался в протестующих фермеров в штате Уттар-Прадеш, убив четырех мужчин.
Фермеры утверждали, что за нападением стоял Ашиш Мишра, но Мишры отвергли это обвинение.
Затем разъяренная толпа забила до смерти троих мужчин в машине, включая водителя. Журналист также погиб в результате насилия.
Полиция арестовала Ашиша Мишру поздно вечером в субботу после более чем 12-часового допроса. Ему сказали явиться в полицию для допроса в пятницу, но он не явился.
«Мы заключаем Ашиша Мишру под стражу. Он не участвовал в расследовании», - сказал агентству Рейтер заместитель генерального инспектора Упендра Агарвал.
Полиция арестовала двух других мужчин в связи с инцидентом в четверг через несколько часов после того, как Верховный суд попросил правительство штата подать отчет о расследовании. Государственные чиновники также назначили судью в отставке главой комиссии, которая расследует это нападение.
Но в пятницу суд высшей инстанции заявил, что они «не удовлетворены шагами, предпринятыми правительством штата», и спросил полицию, почему сын министра не арестован, когда его обвинили в столь серьезном преступлении, таком как убийство.
Председатель Верховного суда Н.В. Рамана заявил, что суд также не одобрил создание специальной следственной группы правительством штата, поскольку «все члены комиссии - местные офицеры».
Его комментарии прозвучали во время слушания дела в суде после того, как два юриста из Уттар-Прадеша написали главному судье с просьбой провести федеральное расследование инцидента.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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