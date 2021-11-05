Полиция Уганды обнаружила взрывчатку возле места взрыва









В заявлении представителя полиции Фреда Энаги говорится, что были обнаружены пояс смертника, взрывчатка и автомат АК-47 без серийного номера с 14 патронами.





По данным полиции, несколько подозреваемых были арестованы в этом районе, а один был застрелен, когда якобы пытался сбежать, спрыгнув с полицейского пикапа.





В понедельник полиция сообщила, что они арестовали 48 человек в связи с двумя отдельными взрывами, включая один, который, как утверждается, был произведен террористом-смертником в автобусе, направлявшемся на запад страны.





Правительство возлагает ответственность за октябрьские взрывы на базирующуюся в Демократической Республике Конго группировку боевиков Союзные демократические силы (АДС).





АДС называют себя филиалом Исламского государства в провинции Центральная Африка.





В прошлом месяце полиция Уганды заявила, что АДС проводили обучение и вербовку в Уганде, и что их спящие ячейки начали действовать примерно в августе этого года.



