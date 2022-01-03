Анна Дзюба ушла из группы Artik и Asti и оставила себе свой псевдоним
03.01.2022 14:15 / Музыка / Прочли: 288 человек
Одним из самых, пожалуй, главных разочарований уходящего 2021 года в музыкальной индустрии – является распад солистов группы «Artik и Asti». Музыканты в этом году отмечали юбилей своего дуэта, но позже ошеломили разочаровывающим известием о том, что Анна покидает группу. Сегодня, 31 декабря Анна Дзюба вышла на шоу Ивана Урганта и сольно исполнила песню.
Одним из самых, пожалуй, главных разочарований уходящего 2021 года в музыкальной индустрии – является распад солистов группы «Artik и Asti». Музыканты в этом году отмечали юбилей своего дуэта, но позже ошеломили разочаровывающим известием о том, что Анна покидает группу. Сегодня, 31 декабря Анна Дзюба вышла на шоу Ивана Урганта и сольно исполнила песню.
Artik уже признался поклонникам группы о том, что уже нашел новую солистку и уже выступает в новом составе на корпоративах. Анна Дзюба заявила о начале сольной карьеры, что и послужило поводом для распада прежнего состава группы.
В шоу-бизнесовых кругах стали поговаривать о желании Анны Дзюбы сместить с пьедестала популярности Светлану Лободу. Девушка удалила все прежние фотографии из социальной сети, а позже опубликовала фото в новом образе – теперь она блондинка.
На шоу Ивана Урганта девушка выступала под псевдонимом Анна Asti, объявив о новом сингле, а также о подготовке к новому дебютному альбому сольной артистки.
Артем Умрихин заявил о том, что нашел себе достойную замену в группу, но представлять девушку публике не торопится.
Ранее часто появлялись слухи о распаде группы, варианты причин назывались разные: беременность, желание отдохнуть от плотного гастрольного графика, а также конфликт между участниками группы. Публично причину так и не озвучили, но на всех мероприятиях участники группы не сидели вместе и даже не здоровались.
После распада группы права на исполнение всех хитов остались за Артемом. Уход Анны из группы стал для Артема полной неожиданностью, но и противиться этому решению мужчина не стал.
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