Анна Дзюба ушла из группы Artik и Asti и оставила себе свой псевдоним

Одним из самых, пожалуй, главных разочарований уходящего 2021 года в музыкальной индустрии – является распад солистов группы «Artik и Asti». Музыканты в этом году отмечали юбилей своего дуэта, но позже ошеломили разочаровывающим известием о том, что Анна покидает группу. Сегодня, 31 декабря Анна Дзюба вышла на шоу Ивана Урганта и сольно исполнила песню.





Artik уже признался поклонникам группы о том, что уже нашел новую солистку и уже выступает в новом составе на корпоративах. Анна Дзюба заявила о начале сольной карьеры, что и послужило поводом для распада прежнего состава группы.

В шоу-бизнесовых кругах стали поговаривать о желании Анны Дзюбы сместить с пьедестала популярности Светлану Лободу. Девушка удалила все прежние фотографии из социальной сети, а позже опубликовала фото в новом образе – теперь она блондинка.

На шоу Ивана Урганта девушка выступала под псевдонимом Анна Asti, объявив о новом сингле, а также о подготовке к новому дебютному альбому сольной артистки.

Артем Умрихин заявил о том, что нашел себе достойную замену в группу, но представлять девушку публике не торопится.

Ранее часто появлялись слухи о распаде группы, варианты причин назывались разные: беременность, желание отдохнуть от плотного гастрольного графика, а также конфликт между участниками группы. Публично причину так и не озвучили, но на всех мероприятиях участники группы не сидели вместе и даже не здоровались.

После распада группы права на исполнение всех хитов остались за Артемом. Уход Анны из группы стал для Артема полной неожиданностью, но и противиться этому решению мужчина не стал.