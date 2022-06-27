Новая жена Павла Прилучного взяла фамилию мужа

За последний месяц парочка довольно часто делится совместными снимками с путешествий и романтических прогулок. Павел даже познакомил детей со своей новой избранницей. Только вот комментировать на публике про отношения с Зепюр Павел не торопится!





Но журналистам все же удалось разведать кое-какую информацию о союзе актерской пары. Оказывается, они действительно узаконили свои отношения – это подтверждает база данных юридических лиц, где актриса числится, как Зепюр Прилучная. Согласно комментариям специалистов, изменения данных о смене фамилии, названия ИП – является обязательной процедурой.





Это уже второй брак актера Павла Прилучного. Первый раз он женился на актрисе Агате Муцениеце, которая родила супругу двоих детей: сына Тимофея и дочь Мию. На данный момент бывшая жена никак не прокомментировала новую пассию Павла, зато это сделали многие другие известные персоны.





Например, Владимир Епифанцев высказался о ситуации так, что он не верит в новый брак:

«Не верю, что Прилучный снова женился! Это блогеры его, наверное, женили, а бумаги показывают нарисованные. Павлу не помешает лишний пиар, вот он и интригует! И вообще брак – это же ад! Я это хорошо знаю, прошел через это, знаю. И вообще, зачем жениться, ведь можно просто встречаться, жить…Согласно моим сведениям, Павел не женат, можно быть счастливым и иметь личную жизнь без всего этого!», - отреагировал 50-летний актер.