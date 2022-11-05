Сестра Брутян захвалила Павла Прилучного в его юбилей

Родственница Зепюр похоже, очень довольна выбором своей сестры в лице избранника Павла Прилучного:





«Паша, дорогой, лучший наш зять! Поздравляю тебя с днем рождения! Оставайся всегда таким веселым, жизнерадостным человеком! Ты — большой пример. О тебе можно писать бесконечно! Ответственный, мужественный, прекрасный человек! Очень рада и счастлива, что ты член нашей семьи. Любим очень!» — написала в блоге блондинка.





Напомним, что актер женился на звезде сериала «В клетке» Зепюр Брутян в августе этого года. Пара встречалась очень мало, недолго думая артист решил, что девушка станет его женой. Перед этим у него был роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Эти отношения сопровождались множеством слухов и скандалов, мол девушка разбила семью, увела мужа и оставила двоих детей без отца. Официально Павел м Мирослава так и не подтвердили своих отношений, хотя их часто видели случайные свидетели на отдыхе и в различных публичных местах. Девушка даже была знакома с детьми Павла от актрисы Агаты Муцениеце, но дело до бракосочетания так и не дошло.





В интервью на YouTube Надежде Стрелец Павел Прилучный признался, что общались и дружили с Зепюр еще со времен первой части сериала «В клетке». Они общались, переписывались и поздравляли друг друга с праздниками. После случайной встречи в торговом центре, пара встретилась глазами и «зацепились». После совместного ужина Павел предложил пожениться уже через три дня. Все это время не очень хорошо спав по ночам он думал: «Надо, да!» А уже менее, чем через два месяца пара поженилась и актриса перешла в статус супруги Павла.