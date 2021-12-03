Маргарита Суханкина расказала о романе с женатым, а также о новом возлюбленном

Солистка группы «Мираж» призналась, что пыталась построить отношения с женатым и состоятельным мужчиной. Увы, из этого ничего хорошего не вышло!





«Никогда ранее не признавалась. Да, он был женат. Мы вместе ходили на светские мероприятия, отдыхали, путешествовали. Однажды он заявил, что хочет уйти от жены. Я видела серьезность в его глазах, решительность в действиях. На минутку я представила эту женщину, которой он запретил рожать в свое время!», - призналась Маргарита Суханкина.





«Однажды мы сели и серьёзно все стали обсуждать. Я заявила, что мне нужно подумать. С того самого момента мы больше к этой теме не возвращались. Эти отношения потихоньку сошли на нет. Я так сказать «отползла» от этого треугольника. Я забеспокоилась, что с этой женщиной может произойти такое, за что я буду себя корить бесконечно», - призналась Суханкина Борису Корчевникову.









Тайная связь завершилась, но избранник Маргариты все равно ушел от своей жены.

«Что сейчас с ним я не знаю. Жив ли он – тоже не известно. У нас была приличная разница в возрасте!», - призналась она на шоу «Пусть говорят».

Маргарита Суханкина воспитывает приемных сына и дочь, а также призналась, что счастлива в новых отношениях.

«В моей жизни все-таки появился человек, который для меня очень важен и дорог!», - призналась артистка.