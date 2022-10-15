Андрей Бебуришвили: откровенно о смерти матери из-за онкологии
15.10.2022 21:50 / Происшествия / Прочли: 1991 человек
Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили не рассказывал своей широкой аудитории о том, что переживал тяжелое горе – от онкологического заболевания умерла его мама. Юморист до сих пор тяжело вспоминает о том, как умирал близкий, самый родной его человек.
Мать бывшего КВН-щика столкнулась с тяжелым испытанием:
«Она искала новую работу в Сочи, надо было сделать полный чекап организма. Тогда и нашли в легких пару затемнений. Сперва мы поехали в Волгоград, там все вырезали — была операция на легком, потом началась обильная химиотерапия. Она очень сильно кашляла, провалы в памяти были... Естественно, без волос», — рассказал Бебуришвили в YouTube-шоу «Подкаст Абрамова».
Комик хотел подыскать для матери самых лучших специалистов, возможно отправить ее за границу при необходимости, но дедушка (со стороны папы) настоял на обратном:
«Предложил долечиваться в Израиле. Дед сказал: «Ни в коем случае, у нас в Волгограде отличные врачи, остаемся». Маму положили в больницу, там у нее начались сильные провалы в памяти. Мне это не понравилось, говорю: «Давайте срочно МРТ головы сделаем». Сперва ничего не нашли. Потом она начала все и всех забывать, даже меня. Ее саму это очень сильно испугало. А мы врали ей, что все хорошо. Я очень злился на дедушку, не общался с ним полгода точно, так как винил его в том, что он не дал ее лечить», — грустит артист.
Андрей отметил, что после смерти невестки дедушка резко озаботился судьбой своего внука:
«Он так быстро списал со счетов мать и говорил: «Главное, чтобы с Андрюшей все было хорошо», — вспоминает 30-летний юморист.
О последних днях Андрей Бебуришвили вспоминает с горечью:
«Когда мы ей положили полотенце, а она начала его…пить – мы осознали, что дела очень плохи. У нее менялся цвет лица, появлялся тремор нижней челюсти, сильнее начала распадаться личность. В больнице сказали, что уже ничем помочь не могут и прописали аналог героина. На вопрос: «Зачем?» ответили, чтобы и мы могли спать, ведь ей будет очень больно. Позже я улетел в Москву, потому что устал…через несколько дней она умерла», - заключил стендапер.
«Помню самый сложный момент, пожалуй для каждого родного онкобольного…когда ты ждет. Мне позвонили и сказали, что все это закончилось!», - признался Бебуришвили.
О похоронах Андрей признался, что вынужден был занимать достаточно денег, так как это оказалось весьма дорогим удовольствием.
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