Перестали скрывать свои отношения Оксана Акиньшина и Данила Козловский

На днях в Москве прошла премьера сериала «Карамора». Режиссером этого проекта выступил Данила Козловский, он же в нем сыграл одну из главных ролей. В этом сериале режиссер решил отобразить альтернативную реальность дореволюционной России.

На вечер премьеры Данила Козловский приехал одним из первых, а также в компании актрисы Оксаны Акиньшиной.

В период фотосессии на красной ковровой дорожке Акиньшина и Козловский держались на расстоянии друг от друга, вместе позировать для фотографов отказались. По дороге в здание и внутри помещения пара все время брались за руки и не отходили далеко друг от друга, в помещении кинотеатра они также сидели рядом.

Оксана Акиньшина для знаменательного события выбрала классическое черное платье с длинными рукавами, образ завершила утонченными туфлями-лодочками на высоком каблуке. Козловский выбрал классический костюм, а рядом с Акиньшиной пара смотрелась весьма гармоничной и счастливой.

Роман между Оксаной и Данилой вспыхнул еще во время съемок фильма «Чернобыль». Чувства были настолько велики, что мужчина ради новой возлюбленной бросил мать своего маленькой дочери – Ольгу Зуеву.

Вначале артисты вообще не комментировали слухи о зародившемся романе, а со временем все меньше стали скрывать на публике свои отношения. До сих пор пара официально не сделала никаких заявление, но очевидно, что между ними все серьезно!