Ольга Бузова призналась, что готова к любви, находясь в метре от бывшего парня
11.11.2022 22:22 / Шоу-бизнес / Прочли: 938 человек
Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в начале прошлого года со скандалом и выяснением отношений. Тогда Ольга говорила, что бывший не только применял по отношению к ней физическую силу, но и в изменах. Популярный блогер и ведущий всячески оправдывался, но отношения это не уберегло. Сегодня бывшие встретились на одной ковровой дорожке.
Певица и телеведущая Ольга Бузова пришла на ковровую дорожку мероприятия МУЗ-ТВ в пышном коротком красном платье, который имел сзади длинный подол. Свой яркий образ Бузова дополнила колготками в мелкую сеточку и свисающими до плеч сережками. Волосы певицы были аккуратно собраны и завязаны в тугой хвост. Давид Манукян появился рядом в элегантном костюме.
Бывшие влюбленные даже не переглянулись друг на друга, а тут же приступили давать комментарии журналистам. Оба с радостью отвечали на все интересующие вопросы, а Ольга и вовсе призналась, что готова к новым серьезным отношениям.
«Мое сердце готово принять порцию любви. В моей жизни все только по любви!» — заявила 36-летняя артистка.
После своего заявления Ольга Бузова ушла с дорожки, но уже спустя минуту вернулась под ручку с Михаилом Галустяном. Возможно, таким образом девушка попыталась вызвать ревность у своего бывшего партнера. Однако всем известно, что этих двоих связывает лишь крепкая дружба – юморист и певица вместе являются телеведущими шоу «Звезды в африке».
29-летний ведущий реалити-шоу «Дом-2» Давид Манукян вряд ли расстроился, глядя на эту ситуацию. В последнее время циркулируют слухи о том, что блогер состоит в романтических отношениях с певицей Мари Краймбрери.
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