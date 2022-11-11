Ольга Бузова призналась, что готова к любви, находясь в метре от бывшего парня

Певица и телеведущая Ольга Бузова пришла на ковровую дорожку мероприятия МУЗ-ТВ в пышном коротком красном платье, который имел сзади длинный подол. Свой яркий образ Бузова дополнила колготками в мелкую сеточку и свисающими до плеч сережками. Волосы певицы были аккуратно собраны и завязаны в тугой хвост. Давид Манукян появился рядом в элегантном костюме.





Бывшие влюбленные даже не переглянулись друг на друга, а тут же приступили давать комментарии журналистам. Оба с радостью отвечали на все интересующие вопросы, а Ольга и вовсе призналась, что готова к новым серьезным отношениям.

«Мое сердце готово принять порцию любви. В моей жизни все только по любви!» — заявила 36-летняя артистка.





После своего заявления Ольга Бузова ушла с дорожки, но уже спустя минуту вернулась под ручку с Михаилом Галустяном. Возможно, таким образом девушка попыталась вызвать ревность у своего бывшего партнера. Однако всем известно, что этих двоих связывает лишь крепкая дружба – юморист и певица вместе являются телеведущими шоу «Звезды в африке».





29-летний ведущий реалити-шоу «Дом-2» Давид Манукян вряд ли расстроился, глядя на эту ситуацию. В последнее время циркулируют слухи о том, что блогер состоит в романтических отношениях с певицей Мари Краймбрери.



