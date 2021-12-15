Тутта Ларсен рассказала откровенно о потере своего первенца
15.12.2021 21:29 / Происшествия / Прочли: 523 человек
Сегодня популярная радиоведущая Тутта Ларсен может с уверенностью сказать о себе, что она счастливая жена и мать. Но, всего несколько лет назад она переживала тяжелую личную трагедию, при этом была в отчаянии. Звезда потеряла первенца, а муж крутил интрижки на стороне.
47-летней Тутте Ларсен первый супруг изменял даже, когда она была беременна. Конфликты в семье с гитаристом Максимом Галстьяном отразились не только на здоровье беременной тогда журналистке, но и на плод в утробе матери. Врачи диагностировали недуг, несовместимый с жизнью, Ларсен пришлось пережить прерывание беременности по медицинским показаниям.
Тутта тяжело переживала потерю малыша, понадобилось больше года, чтобы оправиться и смириться с положением вещей. К сожалению, в этот период не нашлось необходимой опоры и поддержи в горе, она до сих пор ощущает отголоски той трагедии.
«Я параллельно с потерей ребенка расставалась с мужем, у которого была другая. Это было очень тяжело, не было никакой психологической поддержки», - призналась Тутта.
О первом браке Тутта Ларсен предпочитает не вспоминать. Максим Галстьян прошлой весной умер от COVID-19:
«Мы все эти годы вообще не общались. Совершенно не имею понятия, как он жил все эти годы. Конечно, жаль, что он погиб – ведь ему было 48 лет – это ведь самый рассвет возраста!», - призналась Ларсен.
Сейчас у Тутты Ларсен большая семья, трое детей. Сына родила от Захара Артемьева, а двоих детей: мальчика и девочку в теперешних отношениях с Валерием Колосковым.
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