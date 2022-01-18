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Александра Морозова просто не узнать после потери почти половины своего веса

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Александра Морозова просто не узнать после потери почти половины своего веса

18.01.2022 21:55 / Происшествия / Прочли: 746 человек

Чуть ранее, телеведущий Александр Морозов весил чуть-ли не 140 килограмм. 48-летний Александр считал, что это норма, однако чуть позже у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, поэтому Александру Морозову пришлось заняться данным вопросом. Однако, ему не смогли помочь ни диета, ни спорт, поэтому Александру Морозову провели операцию.

Юморист не раз отмечал, что пробовал всяческие способы сбросить свой вес, однако ни активный спорт, ни здоровое и рациональное питание не приводили к результату. Сам Александр Морозов признался, что ленивый, поэтому в один раз он смог за два месяца резко сбросить вес до 27 килограмм, однако позже этот вес вернулся к нему. 
Отчаянный, что различные методы похудения ему не помогают, Александр Морозов подался с этим вопросом к специалистам этого дела – к эндокринологу, диетологу, а затем и вовсе было посещение пластического хирурга. Ему установили правильный диагноз, что помогло 48-летнему Александру похудеть в два раза. Сейчас, после операции, его вес составляет приблизительно 80 килограмм. 
К резкому похудению юмориста не привыкли даже родные. Например, его родная мама не узнала своего сына. Раньше для неё сын был пухлощеким, а сейчас он стройный и подтянутый мужчина. 
К слову, 48-летний юморист Александр Морозов ещё и сам не до конца осознал то, что с ним произошло. Его организм даже спустя два года ещё не настроился психологически, а он сам ещё не привык к новому организму. Сам он рассказал, что жизнь после операции улучшилась – девушки обращают на него внимание, ему приходят много предложений. При этом заявляет, что операцию на сбрасывание веса тем, кого всё устраивает, не рекомендует.  

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