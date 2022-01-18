Александра Морозова просто не узнать после потери почти половины своего веса

Юморист не раз отмечал, что пробовал всяческие способы сбросить свой вес, однако ни активный спорт, ни здоровое и рациональное питание не приводили к результату. Сам Александр Морозов признался, что ленивый, поэтому в один раз он смог за два месяца резко сбросить вес до 27 килограмм, однако позже этот вес вернулся к нему.

Отчаянный, что различные методы похудения ему не помогают, Александр Морозов подался с этим вопросом к специалистам этого дела – к эндокринологу, диетологу, а затем и вовсе было посещение пластического хирурга. Ему установили правильный диагноз, что помогло 48-летнему Александру похудеть в два раза. Сейчас, после операции, его вес составляет приблизительно 80 килограмм.

К резкому похудению юмориста не привыкли даже родные. Например, его родная мама не узнала своего сына. Раньше для неё сын был пухлощеким, а сейчас он стройный и подтянутый мужчина.

К слову, 48-летний юморист Александр Морозов ещё и сам не до конца осознал то, что с ним произошло. Его организм даже спустя два года ещё не настроился психологически, а он сам ещё не привык к новому организму. Сам он рассказал, что жизнь после операции улучшилась – девушки обращают на него внимание, ему приходят много предложений. При этом заявляет, что операцию на сбрасывание веса тем, кого всё устраивает, не рекомендует.