Анастасия Мельникова впервые появилась на ТВ после похудания

В студии телеканала «Россия 1» появилась актриса Анастасия Мельникова, которая получила огромную популярность благодаря роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Актриса признает, что имеет огромное уважение со стороны правоохранительных органов, которые ко всему прочему не раз выручали в затруднительных жизненных обстоятельствах.





Когда Анастасия появилась в студии, ее едва узнали даже ярые поклонники. Еще летом Мельникова призналась в том, что борется с очень тяжелым недугом, но каким именно до сих пор так и не призналась. Подчеркнула лишь о том, что уже пережила не одну операцию. После одной из хирургических вмешательств Мельниковой даже пришлось передвигаться в инвалидной коляске, была огромная вероятность остаться с инвалидностью. На данный момент признается, что делает все возможное, чтобы оставаться в строю, но болезнь полностью одолеть не получается.





В студию к ведущему Андрею Малахову Анастасия Мельникова вошла весьма «посвежевшей» и отдохнувшей. Одета она была в черное платье, которое выгодно подчеркивало ее постройневшую фигуру. Мельникова сдержанно реагировала на комплименты, а совсем недавно называла свое лицо «обезьяним» из-за резкого набора веса. Позже артистка рассказала о работе полицейских:





«Во время съемок мы приходили в полицейские отделы и пытались подсмотреть каждую мелочь и деталь, чтобы четко передать профессию на экране. Я вам очень благодарна за спокойствие, которые вы принесли в нашу жизнь», - призналась Мельникова.

Фото публикации: кадры из программы «МАЛАХОВ»/ телеканал «Россия 1».