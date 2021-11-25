В 2021 году в России рекордно низкая цена на iPhone 12

О рекордном снижении цены на базовый iPhone 12 на российском рынке сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Смартфон с объемом базового хранилища 64 Gb в данном каталоге колеблется в пределах от 56 до 57 тысяч рублей, что согласно первоначальной стоимости – на 30% дешевле. Когда стартовали продажи такой модели осенью 2020 года – его можно было приобрести минимум за 80 тысяч рублей.

Такое рекордное удешевление связано с выходом новой модели Apple. При этом в официальном интернет-магазине данная модель до сих пор доступна к покупке.



Более детально:

Оригинальный базовый помощник можно приобрести за 65 тысяч рублей.

Оригинальный Apple iPhone 12 (Айфон 12) получил 6.1 дюймовый красочный экран (разрешение 2532х1170 пикселей), поддержку 5G, улучшенную систему основной камеры, новейший чип Apple A14, 4 Gb оперативной памяти.

Кроме того, специальная экосистема MagSafe разработана для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, что превышает уровень зарядки 7,5 Вт, доступный через стандартные беспроводные зарядные устройства на основе стандарта Qi.