Умер от рака корреспондент программы «Вести» Олег Пакшин
11.10.2022 20:54 / Происшествия / Прочли: 1305 человек
Сегодня сотрудниками телеканала «Россия-1» была озвучена печальная новость о том, что от рака умер корреспондент передачи «Вести» Олег Пакшин. Журналист несколько лет отчаянно боролся со смертельным недугом.
На своей странице в социальных сетях Олег Пакшин никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, лишь делился запоминающимися рабочими моментами. Коллеги вспоминают о Олеге, как о ярком жизнерадостном человеке и профессионале с большой буквы.
Пользователи в сети интернет не могут поверить в столь ранний уход корреспондента и оставляют слова поддержки и соболезнования родным и близким:
«Светлая память тебе, Олег!», «Господи, почему же так рано-то!», «До сих пор не могу поверить, что тебя уже нет!»
О дате и месте прощальной церемонии и погребении еще пока не сообщали, а пока сотрудники телеканала оставил отзыв о утрате коллеге:
«С 2013 года Олег Пакшин работает в информационном программе «Вести» на телеканале «Россия 1». В своей элегантной бабочке его узнавали в каждом регионе и уголке страны. Он встречался со многими певцами и актерами, поздравлял с юбилеем, рассказывал о всех теле новинках и кинопремьерах на канале. Олег никогда не отказывал в помощи и помогал всем, кто к нему обращался. Именно благодаря Олегу Пакшину была собрана операцию для хрустального мальчика Яна Кузнецова. Помог договорится с фондом для помощи девочке с мышечной атрофией из Северодвинска.
Материалы и репортажи стали примером и учебным пособием для многих студентов журфака. Последние три года Олег боролся с онкологическим заболеванием, не стало коллеги на 40-м году жизни. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, скорбим вместе с ними!»
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