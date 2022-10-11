Умер от рака корреспондент программы «Вести» Олег Пакшин

На своей странице в социальных сетях Олег Пакшин никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, лишь делился запоминающимися рабочими моментами. Коллеги вспоминают о Олеге, как о ярком жизнерадостном человеке и профессионале с большой буквы.





Пользователи в сети интернет не могут поверить в столь ранний уход корреспондента и оставляют слова поддержки и соболезнования родным и близким:





«Светлая память тебе, Олег!», «Господи, почему же так рано-то!», «До сих пор не могу поверить, что тебя уже нет!»

О дате и месте прощальной церемонии и погребении еще пока не сообщали, а пока сотрудники телеканала оставил отзыв о утрате коллеге:





«С 2013 года Олег Пакшин работает в информационном программе «Вести» на телеканале «Россия 1». В своей элегантной бабочке его узнавали в каждом регионе и уголке страны. Он встречался со многими певцами и актерами, поздравлял с юбилеем, рассказывал о всех теле новинках и кинопремьерах на канале. Олег никогда не отказывал в помощи и помогал всем, кто к нему обращался. Именно благодаря Олегу Пакшину была собрана операцию для хрустального мальчика Яна Кузнецова. Помог договорится с фондом для помощи девочке с мышечной атрофией из Северодвинска.





Материалы и репортажи стали примером и учебным пособием для многих студентов журфака. Последние три года Олег боролся с онкологическим заболеванием, не стало коллеги на 40-м году жизни. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, скорбим вместе с ними!»



