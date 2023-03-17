Ксения Бородина в Париже ни в чем себе не отказывает!

8 марта – не только Международный женский день, но и день рождения одной из ведущих, старожил проекта «Дом-2». Такой яркий и знаменательный день Ксения решила провести в самом романтичном месте планеты. В столице Франции девушка решила отметить свой 40-й день рождения, где первым делом отправилась в Музей Орсе.

Своим подписчикам Бородина похвасталась, что полюбовалась работами своих любимых художников-импрессионистов. Также не обошлось без дорогих ресторанов, где она лакомилась черной икрой, а также другими неординарными блюдами. Не обошлось и без любимых магазинов одежды и обуви. Так, она заглянула в бутик Dior Louis Vuitton, продукцию которых не купить на российском рынке с весны 2022 года.

Стоит отметить, что отдыхать Ксения Бородина не любит на просторах своей необъятной Родины. Новогодние праздники она отмечала в Таиланде. Там она сняла шикарные апартаменты с лифтом и кинотеатром, дети также отдыхали с брюнеткой. А в феврале Ксения с подругами рванула в Дубай.

Напомним, что в конце 2022 года Ксения Бородина порадовала себя дорогим подарком – новеньким Rolls-Royce. Стоимость модели последнего выпуска 45 миллионов рублей. При этом двоих дочерей девушка растит самостоятельно. Отец старшей дочери Маруси уклоняется от оплаты алиментов, а отец младшей Курбан Омаров дает лишь небольшие суммы, больше уделяя времени, сил и финансов на свою нынешнюю пассию.



