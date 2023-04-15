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Мягкие игрушки для деловых партнёров

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Мягкие игрушки для деловых партнёров

15.04.2023 21:06 / Общество / Прочли: 1059 человек

Сувениры с фирменным логотипом повышают узнаваемость бренда и положительно влияют на покупательскую лояльность.

 Традиция делать приятные сюрпризы сотрудникам, клиентам и деловым партнёрам никогда не утратит актуальности - люди любят получать подарки и ценят внимательное отношение к себе. Но стандартными канцелярскими изделиями и визитницами уже никого не удивишь. Сейчас в тренде мягкие игрушки на заказ - оригинальные, милые и яркие. Симпатичный плюшевый бегемот, весёлый мишка или забавный дракончик станут отличной рекламой для вашего бизнеса.

5 причин подарить мягкую игрушку

Мягкие игрушки, преподнесенные в качестве корпоративного подарка, обладают следующими преимуществами:

Оригинальность

Ежедневники и ручки - полезные вещи, однако они успели поднадоесть. Другое дело - вручить клиенту или сотруднику функциональную игрушку, оформленную в виде подушки, брелока или тапочек. Получатель будет приятно удивлён. Впрочем, и обычная плюшевая зверушка с фирменной символикой будет смотреться выигрышно в сравнении с безликой продукцией из масс-маркета.

Психологический аспект

Мягкая игрушка воспринимается как теплый привет из детства. Трогательные слоники, котики и собачки вызывают улыбку и позитивные эмоции. Такой сюрприз создаст весёлую и лёгкую атмосферу, к тому же станет отличным релаксантом - снимет стресс и поднимет настроение.

Долговечность

Декоративный сувенир, выполненный из качественных материалов, украшает интерьер долгие годы. Всё это время очаровательный тигрёнок или улитка с фирменной символикой будет ненавязчиво рекламировать товары и услуги компании-дарителя.

Эстетичность

Изделие, сшитое на заказ по индивидуальному эскизу, обладает приятной фактурой, оригинальным дизайном и радует взгляд удачным сочетанием цветов. Мягкая игрушка преобразит офисное пространство, добавив в него уюта и ярких красок.

Позитивный имидж

Вручая эстетичные и качественные бизнес-сувениры, вы эффектно презентуете бренд и создаёте привлекательный имидж компании. Корпоративные подарки играют роль положительного подкрепления и мотивируют потенциальных клиентов на сотрудничество. Дизайнерские игрушки-сувениры также станут отличным бонусом для сотрудников фирмы. Они продемонстрируют расположение руководства и внесут вклад в формирование благоприятной рабочей атмосферы.

Корпоративные мягкие игрушки - универсальный вариант подарка на профессиональные и государственные праздники, а также на презентации, выставки и различные промоакции.

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