Каникулы Моргенштерна в ОАЭ: когда же вернется рэпер в Россию?

В последние две недели, популярная в России супружеская пара Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина проводит довольно уединенную жизнь, без активного ведения своих аккаунтов в социальной сети. Это весьма насторожило поклонников музыканта, ведь он даже приблизительно не называет дату своего возвращения в страну.

Впрочем, полностью уединиться от общественности звездной паре не удается. В одном из групп, посвященной популярным рэп-музыкантам, появилась фотография с отдыха Алишера и его жены. На снимке пара уютно расположилась в бассейне, попивая коктейли и не о чем не переживая. Супруги выглядели на фото довольно-таки счастливыми.

Дилара Зинатуллина часто балует своих фанатов видео из ресторанов в Дубае. Там пара часто пробует различные местные деликатесы и необычные десерты. Пара может позволить себе отдых в самом элитном ресторане страны, ведь Моргенштерн является самым высокооплачиваемым музыкантом у себя на родине.

Стоит отметить, супруга Моргенштерна успела даже слетать в Москву и обратно. Девушка решила исправить маникюр в своем собственном салоне красоты. Согласно мнению Дилары, она готова ехать именно в свой салон из любой точки мира. Девушка доверяет свои ноготочки только мастерам собственного недавно открытого бьюти-бутика. Хотя многие поклонники уверенны, что она просто решила наведаться и узнать, как продвигаются дела в новом бизнесе, пока она отсутствует в стране.

Напомним, что рэпер внезапно покинул Москву после заявления главы Следственного Комитета о том, что он распространяет наркотические средства посредством социальных сетей. Сначала Моргенштерн уехал в Белоруссию, хотя на этот день у него был запланирован концерт именно в столице, а оттуда вылетел в ОАЭ. Фанаты опасаются, что и в декабре от музыканта не приходится ждать новых выступлений.



