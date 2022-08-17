Победитель «Битвы экстрасенсов» Максим Левин отправлен за решётку: в чём причина?
17.08.2022 18:01 / Происшествия / Прочли: 2844 человек
В прошлом 2021 году победителем мистического шоу «Битва экстрасенсов» был объявлен Максим Левин. Он стал обладателем уникальной статуэтки, символизирующей его сверхспособности среди остальных участников. Однако, как выяснилось позже, мужчину зовут иначе, а его сверхспособностью является лишь обман людей.
Настоящей фамилией Максима – Николаев. Три года назад Максим Николаев обратился к российским СМИ, где рассказал в подробностях свои мошеннические схемы. По его же рассказам, «благодаря» его действиям, государство осталось обманутым с налогами, а некоторые простые граждане месяцами оставались без необходимых социальных выплат.
Не смотря на объявленный ранее ему федеральный розыск, загадочный колдун Левин появлялся на эфирах телеканала «ТНТ» и показывал своим зрителям мистические сверхспособности. Невероятным образом он смог пройти кастинг шоу «Битва экстрасенсов», а позже и стать победителем телевизионной программы.
Однако полюбоваться своей заветной статуэткой Максим Николаев не успел – сразу после окончания сезона «Битвы экстрасенсов», он был арестован и отправлен за решётку. Как сообщают журналисты с места событий, приговором для него стало лишение свободы на срок 3 года.
Мошенник Левин оказался в розысках не только полиции – как стало известно, преступник брал в долг деньги у бандитской группировки, в общем задолженность составила порядка десяти миллионов. Навести на след афериста помогли предприниматели из КНР – Максим Левин получил от них средства на покупку сувенирных товаров, однако позднее просто присвоил себе оплаченный товар. Пострадавшие от мошенничества Левина люди обратились в местные правоохранительные органы, которые и словили афериста.
Зрители также заметили обман с уст «сверхспособного» победителя «Битвы экстрасенсов». Говорят, что его рассказы были неправдивыми – биография вымышленная, а сам он уверял, что имеет магический дар. А вот журналистам тремя годами ранее про свои мошеннические схемы рассказывал напрямую:
«Обманывал людей на выборах в качестве пиарщика, как получал в банке кредиты по поддельным паспортам и получил первую судимость за мошенничество…», - без зазрения совести про свои действия сказал он.
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