«Скажи спасибо, что не содрала обои, не сняла ламинат»: продолжаются разбирательства за квартиру между Юлией и Тиграном Салибековым
29.10.2022 20:40 / Происшествия / Прочли: 2259 человек
Тигран Салибеков с момента расставания не проявляет никакого энтузиазма, чтобы помочь экс-супруге с маленькими сыновьями, продолжая через судебное дело попытки присвоить квартиру Салибековой себе, деньги в покупку которой не вкладывал. В общем, Юлия Салибекова отступать от начатого дела не собирается, продолжая забирать у Тиграна последние вещи.
В период совместного проживания Тигран и Юлия нажили общую недвижимость в столице, Москве. По словам самой же экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», квартира была приобретена исключительно за её счёт. Правда, после расставания супруг, Салибеков попытался присвоить себе шикарные апартаменты посреди Москвы, заменив входной замок в квартиру. Однако, попытка была провальной – как только бывшая жена узнала про данный инцидент, она нашла способ попасть в жилище.
Юлия обратилась к специальной службе МЧС, которые помогли и бесплатно взломали дверь. Мать троих детей настолько рассердилась на своего экс-мужа, что решила забрать всю мебель из квартиры.
«Если ты еще раз сменишь замок, то я его снова снесу, потому что тут и моя доля, — обратилась Салибекова к экс-мужу. — Ты говорил, раз квартира общая, то ты не будешь платить коммуналку, а вычтешь эти деньги из алиментов — хорошо! Раз ты все делишь, то я заберу все вещи, которые покупала. Кровать, шторы, шкаф, подставка под телевизор, кухонный стол, кухонный гарнитур, шкаф-купе, двери — забираю! Все свое я могу подтвердить документально!»
Юлия сняла все двери, зеркала, разобрала шкафы. «Даже окно я заказывала, но его оставлю… малыш замерзнет! Я сдам квартиру семье с ребенком, а ты, Салибеков, даже не рыпайся, потому что во всем, что происходит, виноват ты сам! Твои вещи я не тронула. Холодильник, телевизор, стул оставила. Скажи спасибо, что не содрала обои, не содрала ламинат!» — заключила бывшая участница телестройки.
После разрыва с Юлией Тигран вернулся на «ДОМ-2» и закрутил роман с одной из участниц. Казалось, мужчине нечего делить с бывшей супругой, но нет, он атакует ее угрозами и не собирается идти на мировую.
Что касается троих сыновей, то с ними Салибеков видится нечасто. Мальчики живут с мамой, которая полностью их и обеспечивает.
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