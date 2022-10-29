«Скажи спасибо, что не содрала обои, не сняла ламинат»: продолжаются разбирательства за квартиру между Юлией и Тиграном Салибековым

В период совместного проживания Тигран и Юлия нажили общую недвижимость в столице, Москве. По словам самой же экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», квартира была приобретена исключительно за её счёт. Правда, после расставания супруг, Салибеков попытался присвоить себе шикарные апартаменты посреди Москвы, заменив входной замок в квартиру. Однако, попытка была провальной – как только бывшая жена узнала про данный инцидент, она нашла способ попасть в жилище.





Юлия обратилась к специальной службе МЧС, которые помогли и бесплатно взломали дверь. Мать троих детей настолько рассердилась на своего экс-мужа, что решила забрать всю мебель из квартиры.





«Если ты еще раз сменишь замок, то я его снова снесу, потому что тут и моя доля, — обратилась Салибекова к экс-мужу. — Ты говорил, раз квартира общая, то ты не будешь платить коммуналку, а вычтешь эти деньги из алиментов — хорошо! Раз ты все делишь, то я заберу все вещи, которые покупала. Кровать, шторы, шкаф, подставка под телевизор, кухонный стол, кухонный гарнитур, шкаф-купе, двери — забираю! Все свое я могу подтвердить документально!»





Юлия сняла все двери, зеркала, разобрала шкафы. «Даже окно я заказывала, но его оставлю… малыш замерзнет! Я сдам квартиру семье с ребенком, а ты, Салибеков, даже не рыпайся, потому что во всем, что происходит, виноват ты сам! Твои вещи я не тронула. Холодильник, телевизор, стул оставила. Скажи спасибо, что не содрала обои, не содрала ламинат!» — заключила бывшая участница телестройки.





После разрыва с Юлией Тигран вернулся на «ДОМ-2» и закрутил роман с одной из участниц. Казалось, мужчине нечего делить с бывшей супругой, но нет, он атакует ее угрозами и не собирается идти на мировую.

Что касается троих сыновей, то с ними Салибеков видится нечасто. Мальчики живут с мамой, которая полностью их и обеспечивает.