У пожилых людей нашли защитный механизм против COVID-19





Исследователи из университетов Лаваля и Монреаля собрали образцы крови у 32 пациентов через 14-21 день после того, как их ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным. «Все, кто был заражен коронавирусом, производили антитела, однако у пожилых их содержание было больше, чем у людей младше 50 лет. Кроме того, антитела находились в крови даже через 16 недель после установления диагноза», – проинформировал общественность один из исследователей, профессор Монреальского университета Жан-Франсуа Массон.

При этом антитела пожилых людей обеспечивали большую защиту, отметили ученые. “Это удалось определить, измерив способность антител подавлять взаимодействие S-белка дельта-варианта с рецептором ACE2”, - проинформировала общественность автор исследования Жоэль Пеллетье. При этом других вариантов SARS-CoV-2 такой зависимости не наблюдалось, уточнили учёные.



