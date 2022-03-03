В 2022 году На могиле Риммы Марковой нет ни креста, ни памятника
03.03.2022 18:43 / Общество / Прочли: 1883 человек
Сегодня, 3 марта народной артистке Римме Марковой могло бы исполниться 97 лет. Станислав Садальский отправился на могилу к легендарной актрисе, чтобы почтить ее память, но пришел в ужас от увиденного. Могила давным-давно заброшена, не ухожена, на ней даже нет креста, за памятник вероятно вообще и не думали устанавливать.
Римма Васильевна умерла еще в январе 2015 года, но родные и близкие до сих пор не привели место, где захоронена артистка.
«На могиле народной артистки Риммы Марковой семь лет спустя после ее смерти застал все ту же картину — здесь нет ни памятника, ни даже креста.
Снега по горло. Чтобы положить цветы, надо лечь на сугроб и ползти вверх», — признался Станислав Садальский, опубликовав фото с кладбища.
Станислав Юрьевич признался, что едва нашел место захоронения Риммы Марковой. Это удалось сделать лишь потому, что сам 30 лет назад выбивал место под захоронение для матери Риммы Васильевны. Портрет на могиле также появился благодаря актеру. Портрет поставили, табличку тоже. Еще с лета могилу «украшает» куча загнивших цветов, размокших конфет и печенья.
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