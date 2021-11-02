Стало известно, кто заражается COVID-19 чаще





В исследовании принимали участие госпитализированные из COVID-19 пациенты. Всего изучили данные по 7348 человек. Часть пациентов привита двумя дозами вакцины, а часть вообще не проходила вакцинацию, но раньше уже болела коронавирусной инфекцией.

Ученые увидели, что ПЦР-тест был положительным чаще среди тех, кто не проходил вакцинацию. Среди людей, привитых препаратом Pfizer, вероятность заразиться была в 5,11 раза ниже, чем среди больных. Если речь шла об более эффективном препарате Moderna, то разрыв составлял и вовсе 7,30 раза. Среди переболевших 18-49 лет риск заразиться был в 2,57 раза выше, чем среди привитых.



