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Стало известно, кто заражается COVID-19 чаще

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Стало известно, кто заражается COVID-19 чаще

02.11.2021 22:38 / Общество / Прочли: 1186 человек

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний США изучили данные тысяч людей и узнали, кто чаще всего заражается коронавирусом — привиты и не болели или не привиты.


В исследовании принимали участие госпитализированные из COVID-19 пациенты. Всего изучили данные по 7348 человек. Часть пациентов привита двумя дозами вакцины, а часть вообще не проходила вакцинацию, но раньше уже болела коронавирусной инфекцией.
Ученые увидели, что ПЦР-тест был положительным чаще среди тех, кто не проходил вакцинацию. Среди людей, привитых препаратом Pfizer, вероятность заразиться была в 5,11 раза ниже, чем среди больных. Если речь шла об более эффективном препарате Moderna, то разрыв составлял и вовсе 7,30 раза. Среди переболевших 18-49 лет риск заразиться был в 2,57 раза выше, чем среди привитых.

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Источник: https://www.starslife.ru/
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