Сергей Шнуров записал новую песню, в которой спел о сыне Ксении Собчак

Когда-то Ксения Собчак и Сергей Шнуров дружили семьями, вместе они гуляли и весело отдыхали. Но после его развода с супругой Матильдой Ксения встала на сторону Матильды, что и вызвало волну негатива со стороны Шнурова. Оба частенько писали посты, в которых высмеивали друг друга.

А теперь выяснения отношения Сергея Шнурова вышли на новый уровень. Он вместе с группой «Ленинград» записал провокационный трек, в котором прошелся даже по сыну Собчак Платону, а также недавнюю аварию с участием известной журналистки. Особое внимание общественности привлекли строчки, в которых Шнуров явно намекает на неверность Ксении Собчак в браке с Максимом Виторганом.

«И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а няньчит Виторган», - спела солистка коллектива «Ленинград».

Поклонники и до этого выдвигали версии того, что, возможно, отец сына Платона является не Максим Виторган, а политический деятель Сергей Капков. Мальчик очень похож на Капкова, но романтические отношения Ксении с Сергеем приписывали в 2010 году. А в период отношений с Виторганом Ксению практически не видели в компании Сергея Капкова.

Ксения Собчак уже отреагировала на данный трек, назвав Сергея Шнурова «опущенным ЗОЖником».

«Сережа, молодость не вернешь и со стареющего тела папилломы не выведешь, но дар еще можно постараться возродить. Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам того Шнура! Конечно, ты не Боуи, не Мэнсон и, даже, не Лепс! Но, черт возьми, ты же Шнур! Это ведь тоже марка! Так что или заткнись или делай что-то крутое. Мне даже будет в радость, если ты размажешь меня красиво! Этот пост считай не ответом, а копейками, брошенному жалкому питерскому алкашу! Может эти копейки смогут подсосать немного хайпа на трафике моего имени», - отреагировала Ксения Собчак.





Композиция имеет говорящее название «Шмарофон». Но, нынче все обсуждают не масштабный проект Ксении Анатольевны, а ее детали ее брака с Максимом Виторганом.