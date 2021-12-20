Нашелся 21-летний внебрачный сын Алены Кравец
20.12.2021 20:55 / Общество / Прочли: 656 человек
Еще в ноябре 2020 года объявился некий парень по имени Роман, который заявил о том, что он является внебрачным сыном Алены Кравец. Тогда версию проверили, результаты ДНК-тестирования показали не совпадение родства этих двух людей. Через год объявился еще один человек, Алена Кравец встретилась с потенциальным наследников. На этот раз факты доказывают, что возможно на этот раз это не ложь.
Если еще один год назад версия предполагаемого сына казалось весьма сомнительной, то на этот раз девушка признает: все намного правдоподобнее. Акушерка Галина рассказала о тайных родах музыкальной исполнительницы.
Выяснилось, что у звезды была незапланированная беременность в ранней юности, от которой она всячески пыталась избавиться.
«В прошлом году услышала историю о том, что звезда Алена Кравец родила, а ее сын умер. Но я-то знаю, все было не так. Ее привезли с кровотечением, худую и с утягивающим корсетом – это все убивает ребенка…Она рассказала, что не хочет рожать, мол это ошибка молодости. Она всячески пыталась вызвать выкидыш: пила молоко с йодом. Ее муж Руслан заплатил и сказал сделать все, что фамилии Алены нигде вообще не фигурировала. Будто она и не рожала вовсе», - рассказала медработник.
По словам акушера Галины, Алена видела своего ребенка, но не хотела его видеть даже. Сразу написала отказную от ребенка, полиграф показал – эта информация правдивая.
Тем не менее, Алена настаивает на версии – она родила мертвого ребенка!
«В корсете я и сейчас всегда хожу. Вы меня обвиняете во всех смертных грехах. Мне сказали, что малыш умер… Уже столько лет прошло, а вы меня до сих пор во всем обвиняете. Для будет большим шоком, если ребенок окажется живым», - сказала Алена Кравец на программе «На самом деле».
21-летний парень, который пришел в студию, заявил о том, что именно он является биологическим сыном Кравец. Остается лишь дождаться результатов генетической экспертизы и узнать – правда это или происки очередных аферистов!
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