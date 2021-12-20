Нашелся 21-летний внебрачный сын Алены Кравец

Если еще один год назад версия предполагаемого сына казалось весьма сомнительной, то на этот раз девушка признает: все намного правдоподобнее. Акушерка Галина рассказала о тайных родах музыкальной исполнительницы.

Выяснилось, что у звезды была незапланированная беременность в ранней юности, от которой она всячески пыталась избавиться.

«В прошлом году услышала историю о том, что звезда Алена Кравец родила, а ее сын умер. Но я-то знаю, все было не так. Ее привезли с кровотечением, худую и с утягивающим корсетом – это все убивает ребенка…Она рассказала, что не хочет рожать, мол это ошибка молодости. Она всячески пыталась вызвать выкидыш: пила молоко с йодом. Ее муж Руслан заплатил и сказал сделать все, что фамилии Алены нигде вообще не фигурировала. Будто она и не рожала вовсе», - рассказала медработник.

По словам акушера Галины, Алена видела своего ребенка, но не хотела его видеть даже. Сразу написала отказную от ребенка, полиграф показал – эта информация правдивая.

Тем не менее, Алена настаивает на версии – она родила мертвого ребенка!

«В корсете я и сейчас всегда хожу. Вы меня обвиняете во всех смертных грехах. Мне сказали, что малыш умер… Уже столько лет прошло, а вы меня до сих пор во всем обвиняете. Для будет большим шоком, если ребенок окажется живым», - сказала Алена Кравец на программе «На самом деле».

21-летний парень, который пришел в студию, заявил о том, что именно он является биологическим сыном Кравец. Остается лишь дождаться результатов генетической экспертизы и узнать – правда это или происки очередных аферистов!