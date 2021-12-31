Внебрачному сыну Дмитрия Нагиева исполнилось 13 лет
31.12.2021 19:37 / Общество / Прочли: 490 человек
Российский шоумен, актер театра и кино Дмитрий Нагиев обычно держит уединенным свою личную и семейную жизнь, редко делится с поклонниками каким-либо подробностями. Но, на одном из последних шоу «Голос» ведущий обратился к своему внебрачному сыну.
54-летний Дмитрий Нагиев каким-то удивительным чудом сохраняет любые подробности своей личной жизни в стороне от лишних глаз. Об этом другие звезды могут только позавидовать! Поклонникам остается только догадываться, есть ли сейчас возлюбленная и внебрачные дети. Согласно информации журналистов, у Дмитрия Нагиева есть старший сын Кирилл, сын Марк от Наталии Коваленко, а также дочь от Анны Спектор.
До недавнего времени вопросы журналистов о внебрачных детях Дмитрий Нагиев попросту игнорировал, а в последнем шоу «Голос» ведущий поздравил сына Марка с днем рождения.
«13 лет – это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения. Я верю, что впереди тебя ждет большая, красивая и счастливая жизнь. И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой!», - поздравил Дмитрий Нагиев.
Зрители поначалу не сразу поняли, что речь идет о сыне Дмитрия, ведь он практически никогда не говорит о личной жизни и наследниках. Лишь позднее все осознали, что Дмитрий говорил о своем сыне.
Напомним, что Дмитрий Нагиев был официально женат лишь один раз – на писательнице Алисе Шер. Поговаривают, что постоянные похождения налево стали причиной развода. О любовных романах Нагиева слагали легенды, да и он сам никогда не отрицал, что весьма востребован у противоположного пола.
Дмитрий Нагиев и Алиса Шер развелись, но остались в прекрасных отношениях, воспитали и вырастили прекрасного сына Кирилла, который сейчас развивается в направлении актерской карьеры.
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