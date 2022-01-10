Блогер Аня Pokrov смотрела порно и читала литературу про секс с 13 лет

Блогер Аня Pokrov ведет программу «Цветответ» на телеканале ТНТ Music, очередным гостем которой стал блогер и певец Даня Милохин. Звезда TikTok признался, что претенденток на грядущие романтические отношения у него трое. К тому же, Милохин проговорился, что одна из тех, кто у него на примете – Евгения Медведева (партнерша по ледовому шоу «Танцы на льду»).

Но, делать серьезные шаги в сторону завоевания дамы сердца парень явно не планирует.

«Не могу просто думать об отношениях. Когда я в них, я думаю только об отношениях. Забываю о себе, своих целях, о людях вокруг. Я отдаю всего себя только одному. А я хочу раздавать себя, как Wi-Fi», - заявил Даня Милохин, цитируя песню Ольги Бузовой.

Хотя, немного позже пришлось откровенно отвечать и самой ведущей Ане Pokrov. Девушку расспросили, примеряла ли она какой-либо эротический образ на себе и играла ли в ролевые игры в постели? Милохин весьма удивился ответу Анны, ведь онана все вопросы ответила утвердительным и категоричным: «Да!».

«Я с 13 лет смотрела порнофильмы. Не знаю зачем, мне было просто интересно! Я очень много читала про секс, чисто для саморазвития. Видимо оттуда это все и пошло. Просто секс – это скучно!», - призналась ведущая.

А вот приглашенный гость оказался намного скромнее телеведущей, практически на все вопросы он отвечал отрицательно. Признавшись в разочаровании в своем первом опыте в сексе.

«Это было так нелепо. Это очень жестко. Я волнуюсь. Было непонятно. Он не очень стоял. Я волновался. Но, я же не могу в этот момент с ней поговорить, все объяснить. Все закончилось быстро», - признался Даня Милохин.