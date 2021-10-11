США завершили первые прямые переговоры с талибами после вывода войск
11.10.2021 09:53 / Экономика / Прочли: 1347 человек
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Талибана Амир Хан Муттаки заявил, что исламистская группировка хочет улучшить отношения с международным сообществом.
В Дохе завершились первые переговоры между лидерами США и Талибана после вывода американских войск в августе.
Переговоры в Катаре были посвящены сдерживанию экстремистских группировок, эвакуации граждан США и гуманитарной помощи.
Официальные лица США заявили, что, хотя о группе будут судить по ее действиям, переговоры были «откровенными и профессиональными».
США настаивают на том, что встреча не является признанием Талибана.
В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, талибы заявили, что США согласились начать оказание гуманитарной помощи стране.
«Представители США заявили, что они окажут гуманитарную помощь афганцам и предоставят помещения для доставки помощи другим гуманитарным организациям», - заявили в группе.
Он добавил, что будет «сотрудничать с благотворительными группами в прозрачной доставке гуманитарной помощи тем, кто ее заслуживает, и будет способствовать принципиальному перемещению иностранных граждан».
Однако США пока официально не подтвердили это утверждение.
Пресс-секретарь Нед Прайс сказал, что обе стороны обсудили предоставление «мощной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу», не представив дополнительных деталей.
«Делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности и терроризма и безопасном проходе для граждан США, других иностранных граждан и наших афганских партнеров, а также на правах человека, включая значимое участие женщин и девочек во всех аспектах жизни афганского общества», - сказал он.
Талибан исключил сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с деятельностью Исламского государства в провинции Хорасан (ИГИЛ-К).
Тем не менее, пресс-секретарь талибов в Катаре Сухайль Шахин заявил, что режим «способен бороться с Даиш самостоятельно».
Комментарии Шахина прозвучали после того, как террорист-смертник ИГИЛ-К взорвал мечеть в северном городе Кундуз, убив по меньшей мере 50 человек в пятницу в результате самого смертоносного нападения с тех пор, как войска США покинули страну.
Более 100 человек получили ранения в результате взрыва в мечети Саид Абад, используемой меньшинством мусульман-шиитов.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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