США завершили первые прямые переговоры с талибами после вывода войск





В Дохе завершились первые переговоры между лидерами США и Талибана после вывода американских войск в августе.





Переговоры в Катаре были посвящены сдерживанию экстремистских группировок, эвакуации граждан США и гуманитарной помощи.





Официальные лица США заявили, что, хотя о группе будут судить по ее действиям, переговоры были «откровенными и профессиональными».





США настаивают на том, что встреча не является признанием Талибана.





В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, талибы заявили, что США согласились начать оказание гуманитарной помощи стране.





«Представители США заявили, что они окажут гуманитарную помощь афганцам и предоставят помещения для доставки помощи другим гуманитарным организациям», - заявили в группе.





Он добавил, что будет «сотрудничать с благотворительными группами в прозрачной доставке гуманитарной помощи тем, кто ее заслуживает, и будет способствовать принципиальному перемещению иностранных граждан».





Однако США пока официально не подтвердили это утверждение.





Пресс-секретарь Нед Прайс сказал, что обе стороны обсудили предоставление «мощной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу», не представив дополнительных деталей.





«Делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности и терроризма и безопасном проходе для граждан США, других иностранных граждан и наших афганских партнеров, а также на правах человека, включая значимое участие женщин и девочек во всех аспектах жизни афганского общества», - сказал он.





Талибан исключил сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с деятельностью Исламского государства в провинции Хорасан (ИГИЛ-К).





Тем не менее, пресс-секретарь талибов в Катаре Сухайль Шахин заявил, что режим «способен бороться с Даиш самостоятельно».





Комментарии Шахина прозвучали после того, как террорист-смертник ИГИЛ-К взорвал мечеть в северном городе Кундуз, убив по меньшей мере 50 человек в пятницу в результате самого смертоносного нападения с тех пор, как войска США покинули страну.





Более 100 человек получили ранения в результате взрыва в мечети Саид Абад, используемой меньшинством мусульман-шиитов.



