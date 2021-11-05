Рыболовный промысел: переговоры между Францией и Великобританией "полезны и позитивны"





Но прорыва не произошло, на следующей неделе будут новые переговоры.

Напряженность обострилась в прошлом месяце после того, как Великобритания и Джерси отказали в разрешении на рыбную ловлю нескольким французским лодкам.

Франция пригрозила запретить британским траулерам выгрузить уловы во французских портах, если взамен не предоставят больше разрешений на покрытие британских вод.

Правительство Великобритании настаивает на удовлетворении подавляющего большинства заявок на получение лицензий.

Официальный представитель Бориса Джонсона заявил, что французское правительство заверило, что пока переговоры продолжаются, оно не восстановит их угрозы немедленно.

«Они дали нам понять, что не планируют вводить их в ближайшее время. Обе стороны заинтересованы в дальнейшем обсуждении», - сказал он.



