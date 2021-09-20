Франция отказывается от переговоров по обороне Великобритании на фоне скандала





Париж рассержен после того, как Австралия подписала пакт Аукус о строительстве атомных подводных лодок, расторгнув при этом крупный контракт с Францией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Франции не о чем беспокоиться в связи с сделкой.

Однако встреча Флоренс Парли с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Лондоне на этой неделе была отменена.

Лорд Рикеттс, бывший посол Великобритании во Франции, который должен был стать сопредседателем двухдневных переговоров, подтвердил, что встреча «перенесена на более поздний срок».



