Младшая дочь Дональда Трампа выходит замуж

Поздравляем Тиффани Трамп и ее нового мужа Майкла Булоса. 29-летняя дочь Дональда Трампа и его второй жены Марлы Мейплс шла по проходу с 24-летним наследником-миллиардером в поместье своего отца Мар-А-Лаго в Палм-Бич, Флорида, в субботу, 12 ноября. К счастливой паре присоединились их семьи, в том числе сводные братья и сестры Тиффани Иванка, Эрик, Бэррон и Дон-младший. Тиффани выглядела великолепно в украшенном драгоценностями платье от Elie Saab.





Свадьба, казалось, прошла без сучка и задоринки, хотя, как сообщается, были опасения по поводу возможного урагана категории 1, обрушившегося на недвижимость в южной Флориде. По словам источника Page Six, персонал Mar-A-Lago был эвакуирован в среду, 9 ноября, по соображениям безопасности.





«Это должно было стать чем-то чрезмерным», — сказал инсайдер в то время. «Им пришлось отменить мероприятия сегодня и отменили игру в гольф на завтра».





В то время как источник сообщил, что Тиффани была в ярости из-за погодных условий в то время, клуб вновь открылся в пятницу, и подготовка к свадьбе возобновилась. Мать невесты была во Флориде перед свадебными выходными, чтобы поддержать Тиффани; Марла облегчила ситуацию, пошутив о стрессе на свадьбе в своем Instagram, сравнив его с теннисом.





«У нас в воздухе много шаров, и в последнюю минуту мы готовимся к свадьбе Тифф и Майклза», — написала бывшая танцовщица во вторник, 8 ноября, вместе со своим снимком на теннисном корте. «Благословение времени… дышать через все это и не забывать ставить Бога в центр».





19 января 2021 года Тиффани объявила о своей помолвке с Майклом, сообщив, что наследник многомиллиардного бизнеса его семьи Boulos Enterprises сделал предложение после 3 лет знакомства. Наряду со снимком пары в Белом доме, опубликованным в ее Instagram, Тиффани сказала, что для нее было «честью отмечать многие вехи» на Пенсильвания-авеню, 1600, когда ее отец был президентом, и что ее помолвка была вишенкой на торте.





«Чувствую себя благословенной и взволнованной перед следующей главой!», - добавила она.

После знакомства в Греции в 2018 году Тиффани и Майкл начали встречаться и с тех пор были неразлучны. Майкл является заместителем директора SCOA Nigeria, директором Fadoul Group и менеджером по развитию бизнеса Royalton Investment. Тем временем Тиффани окончила юридический факультет Джорджтауна в мае 2020 года и в настоящее время работает научным сотрудником по правовым вопросам.





Тиффани — единственный ребенок Дональда от брака с Марлой, с которой он развелся в 1999 году. По линии отца у Тиффани четверо сводных братьев и сестер — Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и Эрик Трамп от брака с Иваной Трамп и Бэррон Трамп от его нынешнего брака с Меланией Трамп.

Фото публикации с IG: tiffanytrump