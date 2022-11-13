Младшая дочь Дональда Трампа выходит замуж
13.11.2022 20:01 / В мире / Прочли: 966 человек
Тиффани шла по проходу со своим наследником-миллиардером Майклом в поместье своего отца, Дональда Трампа, Мар-А-Лаго. Узнайте все подробности здесь!
Поздравляем Тиффани Трамп и ее нового мужа Майкла Булоса. 29-летняя дочь Дональда Трампа и его второй жены Марлы Мейплс шла по проходу с 24-летним наследником-миллиардером в поместье своего отца Мар-А-Лаго в Палм-Бич, Флорида, в субботу, 12 ноября. К счастливой паре присоединились их семьи, в том числе сводные братья и сестры Тиффани Иванка, Эрик, Бэррон и Дон-младший. Тиффани выглядела великолепно в украшенном драгоценностями платье от Elie Saab.
Свадьба, казалось, прошла без сучка и задоринки, хотя, как сообщается, были опасения по поводу возможного урагана категории 1, обрушившегося на недвижимость в южной Флориде. По словам источника Page Six, персонал Mar-A-Lago был эвакуирован в среду, 9 ноября, по соображениям безопасности.
«Это должно было стать чем-то чрезмерным», — сказал инсайдер в то время. «Им пришлось отменить мероприятия сегодня и отменили игру в гольф на завтра».
В то время как источник сообщил, что Тиффани была в ярости из-за погодных условий в то время, клуб вновь открылся в пятницу, и подготовка к свадьбе возобновилась. Мать невесты была во Флориде перед свадебными выходными, чтобы поддержать Тиффани; Марла облегчила ситуацию, пошутив о стрессе на свадьбе в своем Instagram, сравнив его с теннисом.
«У нас в воздухе много шаров, и в последнюю минуту мы готовимся к свадьбе Тифф и Майклза», — написала бывшая танцовщица во вторник, 8 ноября, вместе со своим снимком на теннисном корте. «Благословение времени… дышать через все это и не забывать ставить Бога в центр».
19 января 2021 года Тиффани объявила о своей помолвке с Майклом, сообщив, что наследник многомиллиардного бизнеса его семьи Boulos Enterprises сделал предложение после 3 лет знакомства. Наряду со снимком пары в Белом доме, опубликованным в ее Instagram, Тиффани сказала, что для нее было «честью отмечать многие вехи» на Пенсильвания-авеню, 1600, когда ее отец был президентом, и что ее помолвка была вишенкой на торте.
«Чувствую себя благословенной и взволнованной перед следующей главой!», - добавила она.
После знакомства в Греции в 2018 году Тиффани и Майкл начали встречаться и с тех пор были неразлучны. Майкл является заместителем директора SCOA Nigeria, директором Fadoul Group и менеджером по развитию бизнеса Royalton Investment. Тем временем Тиффани окончила юридический факультет Джорджтауна в мае 2020 года и в настоящее время работает научным сотрудником по правовым вопросам.
Тиффани — единственный ребенок Дональда от брака с Марлой, с которой он развелся в 1999 году. По линии отца у Тиффани четверо сводных братьев и сестер — Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и Эрик Трамп от брака с Иваной Трамп и Бэррон Трамп от его нынешнего брака с Меланией Трамп.
Фото публикации с IG: tiffanytrump
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