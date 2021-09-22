Европа переведет смартфоны и планшеты на единый зарядный разъем





Считается, что это решение в случае его принятия сильнее скажется на компании Apple. Ее смартфоны iPhone до сих пор оснащаются разъемом Lightning в отличие от большинства других телефонов на рынке. Напомним, большинство современных телефонов перешли на разъем USB-C, который также появился в некоторых планшетах Apple iPad. Apple уже возмутилась, заявив, что этот закон может сдерживать инновации, создать массу электронных отходов и раздражать потребителей.





В 2019 Европейская комиссия провела исследование, которое показало, что в 2018 году половина зарядных устройств, продаваемых в Европе, получили разъем Micro-USB, 29% использовали USB-C, 21% оснащены разъемом Lightning. Не известно, какой тип единого интерфейса планирует ввести Евросоюз, однако, скорее всего, речь идет о USB-C.



