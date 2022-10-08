Актер Ивана Краско может лишить зрения – нужна операция

После перенесенного инсульта еще в начале года у Ивана Ивановича появились проблемы со зрением. Врачи офтальмологической клиники имени Мечникова поставили звезде многосерийного фильма «Сержант милиции» неутешительный диагноз: «деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия».





Усугубление болезни может привести к полной потери зрения. Артист обращался к специалистам Санкт-Петербурга, но помочь местным специалистам не удалось. Необходимо снова обращаться к немецким специалистам и повторять обследования за границей.





«Со своей глазной проблемой я уже как-то ездил в Германию. Правда, давно дело было. Врачи говорят, что нужно снова лететь в Берлин, но я не потяну финансово, да и возраст у меня уже запредельный. Мне рекомендуют лучше уйти на заслуженный отдых, потому что от света софитов зрение у артистов, конечно, садится. Эх, ребята, но разве я смогу жить без сцены?!» — сокрушается 92-летний артист.





На сегодняшний день артист сокрушается, что придется покинуть любимую работу, чего ему делать совершенно не хочется. С другой стороны – финансово осилить лечение сложно, да и возраст уже у артиста достаточно почтенный. Делать операцию в 92 года имеет за собой достаточно большие риски и последствия. К тому же актер сейчас максимум своих сил и энергии отдает любимому театру имени Комиссаржевского. Сейчас во всю проходит подготовка к юбилейному мероприятию в честь 80-летия культурного учреждения.





«Я наблюдаюсь у прекрасных докторов. «Хуже не будет, но и лучше не будет», — таков вердикт врачей. Но и за это спасибо, пусть хоть на этом уровне останется зрение», — поделился Иван Иванович.