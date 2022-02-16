Дарья Донцова призналась в своем новом испытании, связанным со здоровьем

69-летняя автор популярнейших детективных историй Дарья Донцова прошло тяжелый путь к выздоровлению: 18 химиотерапий, 4 операции весьма сложные. В итоге таки удалось побороть болезнь, которая забрала немало сил, энергии, финансов и временных ресурсов. С тех пор Донцова вынуждена постоянно контролировать все показатели организма, чтобы не упустить малейшие изменения. Но, похоже, что болезнь снова напомнила о себе.

В телевизионной передаче на НТВ «Секрет на миллион» Дарья Донцова призналась ведущей Лере Кудрявцевой:





«Звоночек звякнул, а если он зазвонил, необходимо его проверить! Меня охватил такой ужас»

Знаменитость в анонсе не уточнила, что именно сейчас с ней происходит, рассказала лишь то, что: «Будем лечится!»

Радует то, что Дарью Донцову целиком и полностью поддерживают родные и близкие. Они стойко переносят все известия о изменениях в течении болезни родного человека:

«У нас не принято дома впадать в истерику! Этот итальянский дворик – немного не наш стиль!», - призналась Дарья Донцова.

Поклонников повергла в шок новость о том, что снова пошатнулось здоровье Дарьи Аркадьевны. Она давно для многих фанатов стала символом борьбы со страшным недугом. Она часто помогает благотворительным фондам, которые занимаются помощью женщинам с онкологическим заболеванием. Также Донцова часто организовывает и проводит лекции по всей России с просвещением о том, как важно женщинам регулярно проводить обследования и следить за своим здоровьем.

Судя по всему, Дарья Донцова намерена идти до конца в своей борьбе, ведь когда в конце ролика показали Леру Кудрявцеву со слезами на глазах, Донцова ее тут же успокоила: «Лерочка, все хорошо, мы живы!»