Скончался российский журналист Михаил Зеленский
12.01.2022 11:30 / Происшествия / Прочли: 744 человек
Российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский скончался, находясь за границей. Его экстренно доставили в ближайшую клинику, но помочь врачам уже не удалось.
Все случилось в Доминиканской республике, где пребывал Михаил Зеленский. 46-летний Михаил Зеленский умер именно в Доминикане, здесь он отдыхал во время зимнего отпуска. Как сообщается, ему резко стало плохо после чего его тут же отвези в одну из местных больниц, но врачам оставалось лишь констатировать факт смерти, спасти его не удалось. Информацию о смерти журналиста сообщили на телеканале «Культура», а коллеги подтверждают это страшное известие.
Заместитель руководителя канала «Культура» Александр Ефимович прокомментировал данную трагическую смерть:
«Вечная память! На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский»
Много лет Михаил Зеленский работал на телеканале «Россия-1», ведущим телепрограммы «Вести-Москва», а также шоу «Прямой эфир». Последние несколько лет перед своей смертью Михаил Зеленский работал на канале «Культура», где работал одновременно над несколькими передачами.
В 2018 году Зеленский познакомился с психологом Милой Рубинчик, вскоре после этого они поженились. До женитьбы с Милой за плечами Зеленского было два брака: от фигуристки Елены Грушиной у ведущего подрастает две дочери.
Смерть журналиста и ведущего, естественно, очень шокировало общественность. Знакомые и поклонники поспешили выразить свои глубокие соболезнования по поводу кончины Михаила Зеленского.
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