Скончался российский журналист Михаил Зеленский

Все случилось в Доминиканской республике, где пребывал Михаил Зеленский. 46-летний Михаил Зеленский умер именно в Доминикане, здесь он отдыхал во время зимнего отпуска. Как сообщается, ему резко стало плохо после чего его тут же отвези в одну из местных больниц, но врачам оставалось лишь констатировать факт смерти, спасти его не удалось. Информацию о смерти журналиста сообщили на телеканале «Культура», а коллеги подтверждают это страшное известие.

Заместитель руководителя канала «Культура» Александр Ефимович прокомментировал данную трагическую смерть:

«Вечная память! На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский»

Много лет Михаил Зеленский работал на телеканале «Россия-1», ведущим телепрограммы «Вести-Москва», а также шоу «Прямой эфир». Последние несколько лет перед своей смертью Михаил Зеленский работал на канале «Культура», где работал одновременно над несколькими передачами.

В 2018 году Зеленский познакомился с психологом Милой Рубинчик, вскоре после этого они поженились. До женитьбы с Милой за плечами Зеленского было два брака: от фигуристки Елены Грушиной у ведущего подрастает две дочери.

Смерть журналиста и ведущего, естественно, очень шокировало общественность. Знакомые и поклонники поспешили выразить свои глубокие соболезнования по поводу кончины Михаила Зеленского.