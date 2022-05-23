Жене актера Михаила Полицеймако грозит тюремное заключение за избиение журналистки

Поводом для такого поведения со стороны Ларисы Полицеймако стало рьяное желание взять интервью журналисткой. Однако что-то пошло не по плану, вместо комментария Лидия Федорова получила несколько сильных ударов и агрессию.





После общения с супругой знаменитого российского актера у журналистки диагностировали сотрясение головного мозга, а также хлыстовую травму шейного отдела позвоночника. Момент избиения частично зафиксировала камера, с кадрами инцидента женщина обратилась в суд и лишь сейчас добилась возбуждения уголовного производства. Теперь Ларисе Полицеймако грозит до двух лет тюремного заключения.





Напомним, Лидия Федорова собиралась взять интервью у жены Михаила Полицеймако после инцидента, связанного с нападением и укусом их собаки 85-летнего соседа Валентина Лаврова. Академик получил серьезные травмы, после которых вынужден был пройти длительное лечение, а также курс уколов от бешенства.

Валентин Лавров попытался узнать у соседей, привито ли животное, но вместо какого-либо участия и помощи, получил агрессивное поведение в свой адрес.





Я ему говорю: «Миша, что же ты так?» А он мне в ответ: «Да пошел ты...» Тогда я решил подать иск в суд. Дело в том, что я хорошо знал его отца и мать, сам Миша рос на моих глазах. Я, честно, не хотел судебного разбирательства. Но такое поведение меня возмутило», — признался пострадавший Лавров.

После подачи соответствующего иска в суд, Валентин Лавров выиграл дело, но вместо заявленных 300 тысяч, с Михаила взыскали лишь 50 тысяч.