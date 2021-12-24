На наследство Бориса Грачевского претендовала первая жена, но суд ей отказал
24.12.2021 18:23 / Общество / Прочли: 411 человек
Первая жена основателя телевизионного детского журнала «Ералаш» Бориса Грачевского подала иск в Останкинский суд города Москвы. Женщина вступила в судебные тяжбы, связанные с претензией на часть наследства. После смерти кинорежиссера и сценариста Галине не досталось практически ничего.
Адвокат, представляющий интересы в суде вдовы Грачевского Екатерины Белоцерковской, сообщил о том, что Галина претендовала на долю в киножурнале «Ералаш», а также в одноименном продюсерском центре. Юрист отметил, что бывшие супруги успели еще при жизни Бориса поделить имущество, но это не было закреплено и оформлено юридически.
«Мы подтверждает, что Галине Грачевской было отказано в полном объеме относительно ее исковых требований!», - рассказал юрист Евгений Бранецкий.
У бывшей супруги Грачевского еще есть срок на обжалование судебного решения, она еще может подать аппеляцию. А вот Екатерина Белоцерковская поделила наследство между его детьми, а также продолжаются судебные тяжбы относительно «Ералаша», на который она претендует в размере 18,5 миллионов рублей.
В Мещанском суде столицы находятся 3 иска, в которых Екатерина является ответчиком, два из 3 исков – относительно договора займа. Долг Екатерина будет делить с другими наследниками. Также Екатерина является ответчиков еще в одном судебном разбирательстве, который подал нынешний директор «Ералаша» Аркадий Григорян. Григорян подал иск против Екатерины, а также еще нескольких СМИ, чтобы защитить свои честь и достоинство.
Напомним, заслуженный деятель искусств Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от последствия заражения коронавируса.
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