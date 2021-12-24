На наследство Бориса Грачевского претендовала первая жена, но суд ей отказал

Адвокат, представляющий интересы в суде вдовы Грачевского Екатерины Белоцерковской, сообщил о том, что Галина претендовала на долю в киножурнале «Ералаш», а также в одноименном продюсерском центре. Юрист отметил, что бывшие супруги успели еще при жизни Бориса поделить имущество, но это не было закреплено и оформлено юридически.

«Мы подтверждает, что Галине Грачевской было отказано в полном объеме относительно ее исковых требований!», - рассказал юрист Евгений Бранецкий.

У бывшей супруги Грачевского еще есть срок на обжалование судебного решения, она еще может подать аппеляцию. А вот Екатерина Белоцерковская поделила наследство между его детьми, а также продолжаются судебные тяжбы относительно «Ералаша», на который она претендует в размере 18,5 миллионов рублей.

В Мещанском суде столицы находятся 3 иска, в которых Екатерина является ответчиком, два из 3 исков – относительно договора займа. Долг Екатерина будет делить с другими наследниками. Также Екатерина является ответчиков еще в одном судебном разбирательстве, который подал нынешний директор «Ералаша» Аркадий Григорян. Григорян подал иск против Екатерины, а также еще нескольких СМИ, чтобы защитить свои честь и достоинство.

Напомним, заслуженный деятель искусств Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от последствия заражения коронавируса.