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После открытия памятнику Борису Грачевскому вдова Екатерина Белоцерковская попала в больницу

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После открытия памятнику Борису Грачевскому вдова Екатерина Белоцерковская попала в больницу

16.01.2022 20:01 / Происшествия / Прочли: 615 человек

Несколько дней назад на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника в честь кинорежиссера и сценариста, художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачавского. На открытии присутствовала и вдова Екатерина Белоцерковская, которая позже призналась, что еще на кладбище самочувствие ее было неважное. Позже и вовсе ей понадобилась помощь медиков.

Вот уже год прошел с тех пор, как от последствий коронавируса скончался создатель «Ералаша» Борис Грачевский в январе 2021 года. Супруга очень тяжело переживала потерю Грачевского, и до сих пор испытывает боль утраты, которая еще долго не будет отпускать.
Не сдерживая слез, на открытии памятника Екатерина поблагодарила всех родных и близких за поддержку и помощь:
«Спасибо всем вам, что вытащили меня в самый сложный период моей жизни! Я на тот момент даже не знала, что будет дальше, а мне предложили: «Давай заниматься памятником!» С каждой строчкой на нем, с каждым согласованием мне помогали, спасибо!»
Екатерина Белоцерковская на столько переволновалась на церемонии, что ей понадобилась помощь медиков, которые позже приняли решение о госпитализации вдовы в клинику. Об этом публика узнала после публикации фотографии, на которой Екатерина лежит на больничной койке с капельницей в руке.
Позже вдова успокоила подписчиков, признавшись, что с ней уже все хорошо, она просто слегка перенервничала ранее.
Вдова Бориса Грачевского сейчас переживает не самые простые времена: помимо смерти супруга, после которой она сама воспитывает маленького сына Филиппа, она участвует в судебных тяжбах с нынешним директором «Ералаша». Аркадий Григорян подал иск в суд на наследников Бориса Грачевского за возвращение якобы взятого долга основателем популярного киножурнала.

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