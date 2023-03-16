В Екатеринбурге двое детей жили несколько дней в доме с мертвыми родителями

На данный момент точная причина смерти матери и отца детей не установлена. Однако есть предварительная причина, передозировка запрещенными веществами. В результате осмотра в квартире был обнаружен белый порошок, а в полости рта у родителей пена. Все время до обнаружения страшной картины рядом с телами мертвых родителей находились дети. Старший ребенок открыл воду из душевой, пил ее сам и поил младшую сестренку. Соседи забили тревогу, когда их квартиру начало затапливать.





30-летний отец семьи, родом из Башкирии, мать сидела в декрете по уходу за детьми. Соседи ничего плохого о семье сказать не могут.





«Девочка вообще не подавала признаков жизни. Даже не плакала. У нее было сильное обезвоживание. Мальчик говорил: „Мама спит“, — и плакал, когда дверь вскрывали», — рассказали очевидцы. На данный момент дети находятся в одном из медицинских учреждений. Сотрудник ДГКБ № 11 сообщил: «По информации специалистов ДГКБ №11 Екатеринбурга, дети поступили в стационар в 17.00. Состояние малышей стабильное. Сейчас они находятся под присмотром медицинских работников, получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь», — поделились вчера в пресс-службе Минздрава Свердловской области.



