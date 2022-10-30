Птаха в истерике после обвинений жены в избиении: «Стыдно рассказывать о том, что пережил»

Рэпер решил не замалчивать данные обвинения и опубликовал на личной странице гневное видео. Он обвинил Лану в ужасных событиях, которые ему пришлось пережить за период совместной жизни. В то же время рэпер не желает делиться подробностями всех скандалов и унижений за эти годы, которые происходили в семье.





«Это девять лет ада. Самые ужасные годы моей жизни. Мне просто стыдно рассказывать о том, что я пережил: все, что я «схавал», все, что происходило со мной», — в истерике поделился исполнитель.





Стоит отметить и тот факт, что уже пару месяцев назад начались первые обвинения Ланы Нуриевой в неверности мужа. Так, по её словам, избранник изменял ей с Анастасией Ковалевой, экс-участницей телевизионного проекта «ДОМ-2». Модель Нуриева не решилась на попытки восстановления отношений с супругой, и уже в скором подала в суд на развод, решением которого от 20 октября этого года брак между ними был расторгнут.





По началу данная история преподаётся, как расставание без скандалов и разборок, однако позже всё перешло в более ужасный этап. Лана Нуриева позже опубликовала гневную публикацию, в котором обратилась к 41-летнему Давиду Нуриеву. Вероятнее всего, это и стало причиной дальнейшей гневной реакции супруги.





«Мою маму и меня только что избил Давид, украл ребёнка из моего дома, вынес её абсолютно голой, плачущей на улицу! Посадил в каршеринг себе на руки за рулём и уехал! На голове у неё была ссадина», - поделилась происшествием модель.

«Это конец истории. Во мне сейчас кипит ненависть и желание блевать. Просто хочется помыться: уши, глаза, язык, руки — все, что касалось. Все. Теперь я ощутил, что значит ненависть в чистом ее проявлении. Я никогда не знал этого чувства. Надеюсь, Бог не оставит меня. Сегодня я умер», - ответил на обвинения исполнитель.





Стоит напомнить и то, что Анастасия Ковалева, бывшая участника телепроекта «Дом-2» опровергла любовные отношения с рэпером Птахой. По ее словам, их отношения происходят лишь в дружеской форме.





«Давид, ты 100% перегнул с шутками, но бывает. Мне Лана писала. Я вообще ничего не поняла, почему ко мне такое отношение. Ты больше так не делай, пожалуйста!», - рассказала она, дополнив сообщение просьбой прекратить присылать сообщения в эротической форме.