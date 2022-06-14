Знаменитости отреагировали на избиение невесты на свадебной церемонии в Узбекистане

За миг до такого удара юная красавица радовалась своему выигрышу и даже не подозревала и дальнейшей реакции избранника. Мужчина ударил с такой силой, что в миг вывел из прежнего равновесия. Примечательно, что реакция окружающих гостей была чрезвычайно спокойной – все участники конкурса и гости свадьбы просто замолчали и вообще никак не отреагировали на поступок жениха. Произошедшее стали активно обсуждать пользователи в сети интернет, не прошли стороной вопиющий случай и знаменитости.





Журналистка Ксения Собчак резюмировала достаточно коротко, хотя очень понятно, относительно будущего такой пары:

«В Узбекистане жених ударил по голове невесту за то, что она обыграла его в свадебном конкурсе. Вот это у нее семейная жизнь начинается», — заметила журналистка.





А вот ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина возмутилась не столько действиями жениха, столько реакцией гостей рядом, которые никак не защитились за нее:

«Какой адский ад, я каждый раз, когда такое вижу, просто не пойму, где братья, отцы этих девочек. Почему они в этот момент не дают люлей этим «женихам», которые так себя ведут?! Кошмар», — разозлилась она.





Актриса Екатерина Волкова ужаснулась, когда представила, каким же образом ведет себя такой жених вообще наедине с женщиной без свидетелей.

«Какой ужас. Свадьба в Узбекистане, да не важно, где… Если жених не боится полного зала гостей и ведет себя таким образом, как тогда он себя ведет за закрытыми дверями. Ударить невесту за то, что она обыграла его в конкурсе. Как же я зла на всех тех, кто не заступился за нее. Как жаль, что никто не объяснил этому подонку, что драться – это нехорошо!», - негативно отреагировала Волкова на такой выпад жениха.





Артистка в завершении своего обращения к пользователям постаралась донести свою точку зрения до всех мужчин, которые считает побои в семье нормальным явлением:

«Если среди моей аудитории есть такие мужчины, которые считают нормальным быть женщин, детей, неважно – знайте, что вы моральные уроды! Вам нужно лечиться, психотерапевт вам в помощь!», - обратилась ко всем, кто считает такое поведение совершенно нормальным звезда сериала «Воронины».