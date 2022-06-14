Знаменитости отреагировали на избиение невесты на свадебной церемонии в Узбекистане
14.06.2022 15:29 / Происшествия / Прочли: 1310 человек
В сети интернет бурно обсуждают видео ролик со свадебной церемонии молодоженов из Узбекистана. В очередном конкурсе, где участвовала пара - выиграла невеста, что весьма возмутило жениха. Он не выдержал такого фиаско, но выплеснуть свой гнев решил самым неожиданным и своеобразным способом – что есть мочи ударить рукой по голове своей избраннице!
За миг до такого удара юная красавица радовалась своему выигрышу и даже не подозревала и дальнейшей реакции избранника. Мужчина ударил с такой силой, что в миг вывел из прежнего равновесия. Примечательно, что реакция окружающих гостей была чрезвычайно спокойной – все участники конкурса и гости свадьбы просто замолчали и вообще никак не отреагировали на поступок жениха. Произошедшее стали активно обсуждать пользователи в сети интернет, не прошли стороной вопиющий случай и знаменитости.
Журналистка Ксения Собчак резюмировала достаточно коротко, хотя очень понятно, относительно будущего такой пары:
«В Узбекистане жених ударил по голове невесту за то, что она обыграла его в свадебном конкурсе. Вот это у нее семейная жизнь начинается», — заметила журналистка.
А вот ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина возмутилась не столько действиями жениха, столько реакцией гостей рядом, которые никак не защитились за нее:
«Какой адский ад, я каждый раз, когда такое вижу, просто не пойму, где братья, отцы этих девочек. Почему они в этот момент не дают люлей этим «женихам», которые так себя ведут?! Кошмар», — разозлилась она.
Актриса Екатерина Волкова ужаснулась, когда представила, каким же образом ведет себя такой жених вообще наедине с женщиной без свидетелей.
«Какой ужас. Свадьба в Узбекистане, да не важно, где… Если жених не боится полного зала гостей и ведет себя таким образом, как тогда он себя ведет за закрытыми дверями. Ударить невесту за то, что она обыграла его в конкурсе. Как же я зла на всех тех, кто не заступился за нее. Как жаль, что никто не объяснил этому подонку, что драться – это нехорошо!», - негативно отреагировала Волкова на такой выпад жениха.
Артистка в завершении своего обращения к пользователям постаралась донести свою точку зрения до всех мужчин, которые считает побои в семье нормальным явлением:
«Если среди моей аудитории есть такие мужчины, которые считают нормальным быть женщин, детей, неважно – знайте, что вы моральные уроды! Вам нужно лечиться, психотерапевт вам в помощь!», - обратилась ко всем, кто считает такое поведение совершенно нормальным звезда сериала «Воронины».
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