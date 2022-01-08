Певица Ольга Бузова повторила экстраординарный поступок вслед за Собчак и Ивлеевой
08.01.2022 22:15 / Интернет / Прочли: 904 человек
Певица и телеведущая Ольга Бузова решила повторить челленж вслед за телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак и блогершей Настей Ивлеевой. 35-летняя блондинка оголила свои пышные ягодицы перед подписчиками, дописав в истории: «Быть, а не казаться! P.s.: к слову, это все мое родное, натуральное! »
Сейчас Бузова находится на зимнем горном курорте во Франции вместе с отцом, но от коллег по шоу-бизнесу решила не отставать и присоединиться к веселому челленжу.
Знаменитые представительницы из шоу-бизнеса решили негласно посоревноваться и выяснить: у кого же пятая точка все-таки круче? Сперва горячим пикантным снимком поделилась актриса театра и кино Дарья Мороз, за ней последовала Ксения Собчак. Далее последовала Настя Ивлеева.
За знаменитыми девушками последовала и Ольга Бузова, правда, блондинка решила предварительно провести опрос, нужно ли публиковать столь пикантный снимок?
«Зашла в Инстаграм. Смотрю все выставляют сиськи и попы. Я тоже вот сняла свою. А теперь вот думаю: выставлять или нет?», - раздумывала Ольга Бузова.
Судя по тому, что в Сети интернет все-таки появились упругие ягодицы Ольги Бузовой, большинство подписчиков одобрили желание звезды показать свою пятую точку.
На видео перед фанатами Ольга Бузова предстала в красных кружевных трусиках-стрингах, находясь в ванной комнате.
На новогодние праздники многие звезды шоу-бизнеса отправились в теплые страны понежиться на песочке в лучах ласкового солнышка, но Ольга Бузова предпочла снежный горный курорт. Певица катается на лыжах, отдыхает с друзьями, при этом не забыв организовать райский отдых для своей мамы, которая выбрала более жаркую страну. А вот папа Ольги Игорь Бузов – наслаждается отдыхом в загородном отеле с новой возлюбленной.
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