Певица Ольга Бузова повторила экстраординарный поступок вслед за Собчак и Ивлеевой

Сейчас Бузова находится на зимнем горном курорте во Франции вместе с отцом, но от коллег по шоу-бизнесу решила не отставать и присоединиться к веселому челленжу.

Знаменитые представительницы из шоу-бизнеса решили негласно посоревноваться и выяснить: у кого же пятая точка все-таки круче? Сперва горячим пикантным снимком поделилась актриса театра и кино Дарья Мороз, за ней последовала Ксения Собчак. Далее последовала Настя Ивлеева.

За знаменитыми девушками последовала и Ольга Бузова, правда, блондинка решила предварительно провести опрос, нужно ли публиковать столь пикантный снимок?

«Зашла в Инстаграм. Смотрю все выставляют сиськи и попы. Я тоже вот сняла свою. А теперь вот думаю: выставлять или нет?», - раздумывала Ольга Бузова.

Судя по тому, что в Сети интернет все-таки появились упругие ягодицы Ольги Бузовой, большинство подписчиков одобрили желание звезды показать свою пятую точку.

На видео перед фанатами Ольга Бузова предстала в красных кружевных трусиках-стрингах, находясь в ванной комнате.

На новогодние праздники многие звезды шоу-бизнеса отправились в теплые страны понежиться на песочке в лучах ласкового солнышка, но Ольга Бузова предпочла снежный горный курорт. Певица катается на лыжах, отдыхает с друзьями, при этом не забыв организовать райский отдых для своей мамы, которая выбрала более жаркую страну. А вот папа Ольги Игорь Бузов – наслаждается отдыхом в загородном отеле с новой возлюбленной.