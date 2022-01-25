Невеста Вячеслава Гришечкина не та, за которую себя выдает

59-летний актер театра и кино уже даже сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, на что та ответила согласием. Вскоре пара планировала пожениться, однако теперь всплыли интересные факты о новой избраннице, что свадьба теперь под большим вопросом!

Влюбленные готовились к свадьбе и сопутствующим торжественным приготовлениям. Только подписчики в сети вовсю обсуждают новую любовь актера. Мол, женщина не любит, а выходит замуж за практически вдвое старше себя мужчину исключительно по расчету!

Вячеслав и на самом деле завидный жених, у него есть несколько элитных квартир в центре столицы, а загородное поместье в Подмосковье.

На это Диана Бичарова отреагировала резко:

«Я тоже не из бедной семьи. У меня тоже много чего есть. Я коренная москвичка. У меня обеспеченные родители и бывший муж…»

Согласно словам Дианы, у нее тоже есть несколько недвижимостей в столице, а также наняла личного водителя. Женщина не скрывает, что Вячеслав действительно делает ей невероятно дорогие подарки, но она считает, что вполне заслуживает достойных подарков для достойной женщины.

Подозрения подписчиков оказались не без основательными. В редакцию шоу «На самом деле» обратилась женщина, которая утверждает, что Диана «развела» его сына на 5 миллионов рублей.

Она рассказала, что сын набрался долгов и закрыл кредит на жилье этой женщины. Мать обманутого сына узнала все в деталях только в конце 2021 года. Оказывается, Диана его бросила, потому что он не смог устроить шикарной свадьбы, был весь в кредитах и долгах. Сам он по характеру тихий и спокойный.

Сам Никита рассказал, что у нее фамилия не Бичарова, а Маликова и что женщина значительно уменьшила свой возраст. Полиграфолог расставил все накопившиеся вопросы по местам:

Потратил ли Никита на Диану 5 миллионов? Ответ: «нет» и это правда. Интима между парой тоже не было. Вымогала ли Диана с Никиты деньги? Ответ: «Нет» и это правда.