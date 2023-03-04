Аквагрим - все грани фантазии

Креативный мейк-ап - безопасный и стойкий

С помощью аквагрима можно примерить необычные образы и окунуться в атмосферу чудесной сказки. Волшебный макияж делается профессионалом довольно быстро, а смывается ещё быстрее - чтобы удалить рисунок, достаточно тёплой воды из-под крана. Поскольку "холстом" для воплощения творческих идей становится кожа, мастер использует особые краски на водорастворимой основе. По яркости и насыщенности цвета они напоминают гуашь, но предназначаются специально для нательной росписи: мягко и легко ложатся, не стягивают кожу, не вызывают дискомфортных ощущений и аллергических реакций. Аквагрим полностью высыхает в течение 15 минут и может продержаться от 1 до 2 дней.

Увлекательное современное хобби

Искусство аквагрима - интересное и полезное увлечение, подходящее для людей разных возрастов. Оно развивает воображение, художественный вкус, мелкую моторику и пространственное мышление. Кроме того, этот вид живописи предполагает тесное взаимодействие с другим человеком, способствуя развитию эмоционального интеллекта и коммуникативных способностей. Аквагрим - замечательный вариант семейного хобби, которое поможет наладить контакт, выстроить доверительные и теплые отношения между родителями и детьми.

Чтобы осваивать аквагрим с нуля, потребуются следующие аксессуары для боди-арта:

краски - можно купить готовый набор или выбрать необходимые цвета поштучно;

кисточки разных форм из натурального ворса (круглые, угловые, плоские);

спонжи для равномерного нанесения основного тона;

тоненькая кисть с заостренным концом для прорисовки тонких деталей;

сухие и влажные салфетки для корректировки макияжа.

Новичкам также могут понадобиться трафареты, позволяющие создавать аккуратные изображения японских иероглифов, популярных логотипов, мемных и мультяшных персонажей. Если хотите, чтобы рисунок красиво переливался и издалека притягивал взгляд, стоит дополнить художественный арсенал россыпью разноцветных блёсток. Девочки и девушки любят украшать готовую роспись искусственными камушками - яркими фигурными стразами и жемчужинами. Подобранные в тон, они прочно приклеиваются и изображение играет новыми красками, становясь глубже и выразительнее.