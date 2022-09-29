Криштиану Роналду не забивает в составе сборной Португалии четыре матча подряд

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В последнем туре Лиги Наций сборной Португалии было необходимо не проиграть Испании, чтобы обеспечить себе участие в плей-офф. Несмотря на большое количество голевых моментов у ворот «красной фурии», в том числе и у Роналду, португальцы так и не смогли забить ни одного гола.

Итоговое поражение со счетом 0:1 лишает сборную Португалии путевки в следующий раунд соревнований. Главный тренер «европейских бразильцев» продолжает делать ставку на Криштиану Роналду, однако кризис звездного нападающего распространяется не только на клуб, но и на национальную сборную.

Последний раз 5-кратный обладатель «Золотого мяча» отличился в составе сборной 5 июня 2022 года в матче со Швейцарией. Тогда Роналду оформил дубль и помог команде одержать победу со счетом 4:0. С тех пор Криштиану не забивал в четырех поединках подряд.