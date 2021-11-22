Способы контролировать высокое кровяное давление без лекарств подсказали врачи
22.11.2021 11:41 / Общество / Прочли: 499 человек
Соблюдение диеты, богатой цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и обезжиренными молочными продуктами, а также ограничение насыщенных жиров может снизить кровяное давление. При этом могут помочь и другие способы, считают ученые.
Повышение уровня калия
Согласно данным клиники Мэйо (Mayo Clinic), для снижения давления можно повысить уровень калия в организме. Его лучшим источником являются фрукты и овощи.
Регулярный спорт
Регулярная физическая активность, например 150 минут в неделю или около 30 минут в большинство дней недели, может снизить кровяное давление. Среди упражнений, снижающих артериальное давление, выделяют ходьбу, бег трусцой, езду на велосипеде, плавание или танцы.
Снижение количества натрия в рационе
Даже небольшое понижение количества натрия в рационе может улучшить здоровье сердца и показатели кровяного давления. Чтобы снизить содержание натрия, рекомендуется читать этикетки на продуктах, есть меньше обработанных пищевых продуктов, а также не добавлять в блюда соль.
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