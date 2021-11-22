Способы контролировать высокое кровяное давление без лекарств подсказали врачи





Повышение уровня калия

Согласно данным клиники Мэйо (Mayo Clinic), для снижения давления можно повысить уровень калия в организме. Его лучшим источником являются фрукты и овощи.

Регулярный спорт

Регулярная физическая активность, например 150 минут в неделю или около 30 минут в большинство дней недели, может снизить кровяное давление. Среди упражнений, снижающих артериальное давление, выделяют ходьбу, бег трусцой, езду на велосипеде, плавание или танцы.

Снижение количества натрия в рационе

Даже небольшое понижение количества натрия в рационе может улучшить здоровье сердца и показатели кровяного давления. Чтобы снизить содержание натрия, рекомендуется читать этикетки на продуктах, есть меньше обработанных пищевых продуктов, а также не добавлять в блюда соль.



