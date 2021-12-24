Муж звезды Comedy Club» Марины Кравец стал генеральным продюсером ТНТ

Начиная с нового 2022 года Аркадий Водахов приступит к новым должнотсным обязанностям:

«Для меня большая честь, что мне доверили продолжать курс, заданный Александром Дурелайном, с которым мы вместе работали, запускали проекты, рассказывали истории и общались с нашей аудиторией через комедии, драмы и одни из самых лучших развлекательных шоу в стране. 2021-й год показал, что еще больший акцент на юмор и сериалы приносит результаты, поэтому мы продолжим развиваться в этом направлении», - поделился Аркадий Водахов.

В связи с продвижением по службе, Аркадия Водахова поздравила Тина Канделаки, которая с недавних пор занимает должность заместителем генерального директора холдинга «Газпром-Медиа», которому и принадлежит телеканал ТНТ.