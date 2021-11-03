Уфологи 2021 : Инопланетяне посещали Землю тысячи лет назад





На оставленных рисунках уфологам удалось разглядеть фигуры загадочных существ, напоминающих представителей инопланетных рас, а также их летательные аппараты. Находка была сделана в пещерах Нью-Мексико, а авторами работ могут являться представители Апачи. По мнению исследователей, это яркое подтверждение того, что много лет назад пришельцы уже посещали Землю, и индейцы встречались с ними, поэтому и смогли так четко передать их очертания.













Кроме того, уфологи напоминают, что некоторые индейские племена часто называли представителей инопланетных рас духовными и дружественными звездными людьми, посещающими планету на летательных аппаратах.



Гуманоиды прилетали не просто так, а якобы для того, чтобы поделиться с человечеством собственными знаниями.



